Hayvanseverlere özel festival

Bu yıl ilki gerçekleşen Pet Festivali, YBY Kemerburgaz'da iki gün boyunca hayvanseverleri bir araya getirdi.

Bu yıl ilki gerçekleşen Pet Festivali, YBY Kemerburgaz'da iki gün boyunca hayvanseverleri bir araya getirdi. Patili dostların özgürce dolaştığı festivalde pet sektörünün en önde gelen firmalar da yer aldı. Çeşitli yarışma, seminer, şov, söyleşi, workshop ve atölyeler düzenlendi. Ayrıca alanda ihtiyaç sahibi olan hayvan dostları ve barınaklar için mama bağışı toplandı. Festival kapsamında sahne alan Ceylan Ertem, böyle anlamlı bir festivalde yer aldığı için ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi. Festivalin özelliği ise ev hayvanlarının da bu konseri sahipleriyle birlikte izlemiş olması oldu. Katılımcılar konsere evlerinde besledikleri evcil hayvanlarıyla geldi ve pati dostlarıyla eğlenme fırsatı buldu.

Kaynak: Hürriyet