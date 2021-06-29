Hayvanseverlere özel festival
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanseverlere özel festival

Hayvanseverlere özel festival
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu yıl ilki gerçekleşen Pet Festivali, YBY Kemerburgaz'da iki gün boyunca hayvanseverleri bir araya getirdi.

Bu yıl ilki gerçekleşen Pet Festivali, YBY Kemerburgaz'da iki gün boyunca hayvanseverleri bir araya getirdi. Patili dostların özgürce dolaştığı festivalde pet sektörünün en önde gelen firmalar da yer aldı. Çeşitli yarışma, seminer, şov, söyleşi, workshop ve atölyeler düzenlendi. Ayrıca alanda ihtiyaç sahibi olan hayvan dostları ve barınaklar için mama bağışı toplandı. Festival kapsamında sahne alan Ceylan Ertem, böyle anlamlı bir festivalde yer aldığı için ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi. Festivalin özelliği ise ev hayvanlarının da bu konseri sahipleriyle birlikte izlemiş olması oldu. Katılımcılar konsere evlerinde besledikleri evcil hayvanlarıyla geldi ve pati dostlarıyla eğlenme fırsatı buldu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvanseverlere özel festival - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:47:07. #1.14#

title