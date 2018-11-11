Hayvanseverlerden Yeni Yasa Tasarısına Tepki

Manisalı hayvanseverler, hazırlanan yeni yasa tasarısı taslağının sokak hayvanlarının katline neden olacağını öne sürerek tepki gösterdi. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu tarafından yapılan basın açıklamasında taslağın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısı taslağı Manisalı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyesi hayvanseverler, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek tasarıya tepkilerini dile getirdi. Basın açıklaması sırasında hayvanseverler yanlarında getirdikleri hayvanlar ve sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Grup adına açıklama yapan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu Başkanı Cemile Öztürk, "Geçtiğimiz hafta Hayvan Hakları Yasa İzleme Delegasyonunun Tarım ve Orman Bakanlığının, Bakan Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı ve yetkililerle gerçekleştirdikleri toplantıda sokak hayvanlarının sürgünü, katliamı ve esareti ile sonuçlanacak bir yasa tasarısı taslağının 22 Ekim tarihi itibariyle hazırlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yaptığımız basın açıklamasıyla ülkemizin birçok il ve ilçesinde diyoruz ki 'Can vermeyiz' yani canlarımızı kimseye vermeyiz. Türkiye'de yüzyıllardır birlikte yaşadığımız sokak hayvanları mahalle sakinlerimizdir. Sokak hayvanları özellikle son yıllarda tanık olduğumuz gibi korkunç bir zulme maruz bırakılmakta ve belediyeler ise bireylerden gelen zulmün bin mislini hayvanlara uygulayarak onları sokaklarımızdan, mahallelerimizden koparmak istemektedirler. Günümüzde barınak, bakımevi diye tabir edilen tesisler birer ölüm ve toplama kampına dönüşmüştür. Hayvanlar ulusal mevzuatımızın varlığına rağmen belediyelerin toplama kamplarında can vermektedir. Bu ülkenin vicdanlı insanları olarak bu zulmün engellenmesi için 'hayvana karşı şiddet, tecavüz suçtur diyerek' hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması ve faillere en az 2 yıl 1 aydan başlamak üzere ertelemesiz hapis cezası verilmesi, hayvanlara vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınması, bakanlığın belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olması talebimiz ortadadır. Bu toplumsal talebi karşılamak yerine Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı sokak hayvanlarının katline neden olacak yasayı asla kabul etmeyiz. Sokak hayvanlarına yönelik zulüm, tecavüz durdurulmadıkça, taleplerimiz doğrultusunda bir cezai düzenleme yapılmadıkça sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınmadan yasa taslakları hazırlandıkça hayvanları vermemek için var gücümüzle mücadele edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz" dedi. - MANİSA