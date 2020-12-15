Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki

15.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:45
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki

KOCAELİ Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, köpeklerin uyuşturucu iğne ile öldürülmesi üzerine İzmit Belediyesi önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

KOCAELİ Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, köpeklerin uyuşturucu iğne ile öldürülmesi üzerine İzmit Belediyesi önünde açıklama yaparak tepki gösterdi. 

Yahya Kaptan Mahallesi'nde 11 Aralık günü zehirli iğne ile öldürüldüğü belirlenen 3 köpeğin bulunmasıyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan tüm personeli açığa aldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, bugün beraberindeki hayvanseverlerle birlikte İzmit Belediyesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. İzmit Belediyesi'nin günlerdir köpekleri topladığını iddia eden Selma Platin Pek, "Geçtiğimiz cuma günü şehrimize, Kocaeli'mize hiç yakışmayan bir olay yaşanmıştır. Hiçbir suçu olmayan, tek derdi insanları sevmek olan masum 3 tane hayvanımız, halkın yetki verdiği eli kanlı katiller tarafından katledilmişlerdir. Ne yazık ki, bu katiller azmettiricidir. İzmit Belediyesi çalışanlarıdır. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla, bu 3 can, günlerdir yerlerinden edilen, katledilen diğer arkadaşlarının sesi olmuştur. Kim bilir, belki de günlerce sürecek olan katliamın önüne geçmek için canlarından olmuşlardır" dedi.

İzmit Belediyesi yetkililerinin kendilerine verdikleri sözleri tutmadığını söyleyen Pek, "Olaydan sonraki süreçte anlaşılmıştır ki, Yahya Kaptan'da yapılan bu eylem aslında İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı çalışmanın gözler önüne serildiği andır. Aslında felaket geliyorum demiştir. İzmit Belediyesi yetkililerinin, başkan yardımcısı düzeyinde 20 gündür basına verdikleri röportajlarda, 'Köpekleri seyrelteceğiz, elebaşlarını alacağız' beyanlarının altındaki amaç ortaya dökülmüştür. Bizim, onlarla yaptığımız toplantılarda verdikleri koordineli çalışma sözleri tutulmamıştır. Bizi aldatmışlar, kandırmışlar ve arkamızdan iş yapmışlardır. Bu noktadan sonra ne Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya'nın, ne de Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ın, 'Benim haberim yoktu, bilmiyordum' deme hakları yoktur" diye konuştu.Olayın yaşandığı bölgede 50 köpeğin daha kaybolduğunu iddia eden Pek, şöyle konuştu:

"Size emanet edilen belediyeyi nasıl yönetiyorsunuz? Fatma Hürriyet Kaplan'a soruyoruz. Günlerdir İzmit'in çeşitli bölgelerinden aldığınız en az 50 köpeğimiz nerede? Bu köpeklerin yerini açıklamak zorundasınız. Yoksa halen bizlerden sakladığınız bir şeyler mi var? Bu 50 köpeği katledip, gömdünüz mü? Tüm ekibi açığa almanıza rağmen, müdür Mehmet Çetinkaya halen neden görevinde? Yoksa Çetinkaya'nın söyleyeceklerinden mi çekiniyorsunuz? Bundan sonra biz hayvanseverlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Katilsin İzmit Belediyesi. Elinizdeki kandan bu kadar kolay kurtulamazsınız. Bu işin takipçisi olacağız."


- İzmitkocaeli
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki
Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverlerden tepki
Son dakika haberleri: Sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverlerden tepki
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
14 yavru ve annesine sahip çıkan hayvanseverlerden, şiddet tepkisi
Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki
Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayvanseverlerden İzmit Belediyesi'ne tepki | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:13:51. #1.14#
title