Hayvanseverler "Yeni Yıl Patisi" etkinliğinde bir araya geldi

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesince Kısırkaya Safiye Kaya Sokak Hayvanları Bakımevinde "Yeni Yıl Patisi" etkinliği düzenlendi.

Hayvanseverler, veteriner hekimler eşliğinde tedavi edilen hayvanların bulunduğu alanları gezdi.

Etkinlik kapsamında bakımevinin rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hayvanlara özel mama verildi.

Bakımevinde tedavi gören bazı yavru köpekler, etkinliğe katılanlar tarafından sahiplenildi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tüm canlılarla birlikte yaşamayı öğrenmenin gerekliliğine vurgu yaparken, "Bizim buradaki sevgili dostlarımızdan öğreneceğimiz, yaşam içinde uygulayacağımız o kadar çok şey var ki bu toplum aslında hayvan katliamlarına çok uzak bir mantıkta. Çünkü biz Anadolu'dan geldik. Çocukluğumuz hep oralarda geçti ve herkesin evinde birkaç tane kedisi, köpeği vardı. Onlarsız yaşanamazdı ki ben çobanlık yaptım. Eğer köpeğimiz olmasaydı yapamazdım. Kimseden görmediğimiz sadakati hayvanlardan görüyoruz." diye konuştu.

"Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır"

Hayvanseverlerden Bilge Zorlu, Sarıyer'de sokak hayvanları adına büyük gelişme katettiklerini söyleyerek, "Dostlarımızı anlatma zamanı. Gaziantep'te vahim bir olay yaşandı, kızımıza geçmiş olsun. Fakat burada bu olay üzerinden bütün canlıları ve ırkı suçlamayı yanlış buluyorum. Bu anlamda dövüştürmeye, satışa son diyoruz. Özellikle kendi bölgemizi pilot gibi görüp bunun üzerine gidersek çok büyük işler başarırız. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da katıldı.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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