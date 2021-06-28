Hayvanseverler sorunlarını dile getirdi
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Hayvanseverler sorunlarını dile getirdi

Hayvanseverler sorunlarını dile getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı ve Veteriner Hekim Mahmut Fındık, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan hayvanseverlerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı ve Veteriner Hekim Mahmut Fındık, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan hayvanseverlerle bir araya geldi.

Belediye hizmet binasında bulunan toplantı salonunda hayvanseverlerle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, belediye tarafından ilçemizdeki sokak hayvanları için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sokak hayvanlarının için daha güzel neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda hayvan severler de tespit ettikleri eksiklikler ile istek ve taleplerini dile getirdiler.

Hayvanseverlere ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Yardımcısı Fındık "Amacımız sokak hayvanları için de en iyisini yapmak. Can dostlarımızın her zaman ve her koşulda yanındayız" dedi. - BİLECİK

Hayvanseverler sorunlarını dile getirdi
Hayvanseverler sorunlarını dile getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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