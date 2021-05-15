Hayvanseverler sokak hayvanlarını bayramda unutmadı
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Hayvanseverler sokak hayvanlarını bayramda unutmadı

Hayvanseverler sokak hayvanlarını bayramda unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'ta kısa bir süre önce kurulan Sokak Canlarını Koruma Derneği tarafından Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Muş'ta kısa bir süre önce kurulan Sokak Canlarını Koruma Derneği tarafından Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentte 17 günlük tam kapanma sürecinde piknik ve mesire alanlarının kapalı olması nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını hayvanseverler unutmadı. Muş Sokak Canlarını Koruma Derneği üyeleri ve duyarlı vatandaşların desteğiyle alınan et ve makarnalar, kazanlarda kaynatılarak köpeklere dağıtılıyor. Merkeze bağlı Karaköprü ve Toprak Baba mesire alanında aç kalan köpeklere dernek üyeleri tarafından yiyecek verildi.

Beslemeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sokak Canlarını Koruma Derneği Başkanı Yusuf Çağlayan, korona virüs nedeniyle tam kapanma döneminde olduklarını ifade ederek, sokak canlarını unutmadıklarını ve üç günde bir Karasu Nehri ile Toprak Baba piknik alanında besleme yaptıklarını söyledi. Besleme dışında hastalanan köpeklerin veteriner ve diğer bakımlarını da karşıladıklarını belirten Çağlayan, "Vatandaşlarımızdan ricam sokak canlarına sahip çıkmaları, onları beslemeleri. Çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Bu etleri Sokak Canlarını Koruma Derneği üyeleri ve duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle alıyoruz. Kendi evimizde eşimiz çocuğumuza, bize nasıl yemek pişiriyorsa, biz de o titizlikle o canların yemeklerini pişiriyor ve kendi ellerimizle tertemiz bir şekilde dağıtıyoruz" dedi.

"Bayramımızı bu canlarımızı besleyerek geçirmek istedik"

Özellikle 17 günlük tam kapanma sürecinde piknik ve mesire alanlarının kapalı olmasından dolayı bu alanlarda canları beslediklerini kaydeden Çağlayan, "Bugün bayram. Bayramımızı bu canlarımızı besleyerek geçirmek istedik. Biz bu beslemeyle birlikte 6 defa büyük bir besleme yaptık. Her besleme yaptığımızda yaklaşık 100-150 sokak hayvanını besledik. Bu şekilde beslemeye devam edeceğiz. Her bir beslememizde 100-150 kilogram tavuk eti, 15 kilogram makarna ve bazen de ekmekle birlikte dağıtım yapıyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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