Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

Antalya'da hayvanseverler, geçtiğimiz yıl bir sitenin bahçesinde çelik çamaşır ipi ile boğazından cama asılı halde bulunan kedinin ölümüne ilişkin toplandı.

Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
23.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:07

Antalya'da hayvanseverler, geçtiğimiz yıl bir sitenin bahçesinde çelik çamaşır ipi ile boğazından cama asılı halde bulunan kedinin ölümüne ilişkin toplandı. Hayvanseverler, kediyi öldüren kişi ya da kişilerin bulunması çağrısında bulundu.

Antalya'da bir kedinin 2019 yılı aralık ayında bir sitenin bahçesinde çelik çamaşır ipi ile boğazından cama asılı halde bulunmasına ilişkin hayvanseverler, olayın yaşandığı yere yakın bir yerde toplandı. Aralarında kedinin sahibi Tuba Yurttaş'ın da bulunduğu hayvanseverler ellerinde 'site'de katil var' ve 'TBMM açılır açılmaz yeni hayvan hakları yasası çıksın' yazılı pankart ve afişlerle çeşitli sloganlar attı.

Antalya Hayvan Hakları Derneği üyesi Şebnem Obay, "Otopsi raporuna göre yola çıkıldığında, katil bu vahşeti planlayarak,gece yarısı, eldivenlerini giyerek,içlerinde en insana yakın olan kediyi kandırıp yakalayarak,önce boğmuş ardından tel ile boynundan sitenin ortasına asmıştır ve bu vahşeti rahatlıkla yapan bir kişi, önce sitede yaşayanlar, ardından mahalle sakinleri için tehlike oluşturmaktadır" dedi.

"Konu yargıya taşındı"

Olayın ardından bazı kişilerin kediyi Yurttaş'ın öldürdüğü yönünde sosyal medyadan yayınlar yaptığını ve son olarak da Yurttaş'ın evden atıldığını ifade eden Obay, "Akıl almaz rahatlıkları karşısında hayvansever arkadaşımıza "katil" diyen yönetici ve destek veren şahıslar hakkında gerekli yasal işlemleri Tuğba hanım başlatmış olup yargı sonucunu beklemektedir" diye konuştu.

Güvenlik kamerası talebi

Son zamanlarda da site içerisine ve çevresinde hayvanseverler tarafından konulan mamaların çöpe atıldığını, devlete ait yasal uyarı afişlerinin parçalandığını ve yakın çevredeki sokak kedilerine zarar verildiğini ileri süren Obay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan yardım talep etti. Obay, "Değerli Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'dan talebimiz, kedi evlerinin olduğu yere "güvenlik kamerası "takılması ve Tuğba hanımın katil olarak şüphelendiği şahıs yada şahısların hakkında bulunduğu yasal şikayetlerin hepsinin kıyaslanarak detaylı olarak özel birimler tarafından incelenmesinin sağlatılmasıdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Spor
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım 3. Sayfa
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Murat Kurum Fatih Dönmez Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Can Yaman Demet Akalın Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 18:08:40. #1.15#
title