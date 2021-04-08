Hayvanseverler ormana terk edilen eşeğin hayata tutunmasını sağladı

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yaşlandığı için terk edildiği ormanlık alanda, açlık ve bakımsızlıktan bitkin halde hayvanseverler tarafından bulunan eşek, veteriner tarafından yapılan tedavi ve bakım ardından sağlığına kavuştu.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yaşlandığı için terk edildiği ormanlık alanda, açlık ve bakımsızlıktan bitkin halde hayvanseverler tarafından bulunan eşek, veteriner tarafından yapılan tedavi ve bakım ardından sağlığına kavuştu. Jandarma, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerinin şikayeti üzerine eşeği terk eden kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Karaburun'un kırsal Kösedere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, iddiaya göre bir hafta önce, yaşlandığı terk edilmiş eşek bulan hayvanseverler, durumu Karaburun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Veteriner Hekim Lügen Tektepe, eşeğin bakımsızlıktan ve açlıktan bitkin halde olduğunu fark etti. Bulunduğu bölgede tedavi edilen eşek, sağlığına kavuştu. HAYTAP yetkililerinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından, eşeğin kim ya da kimler tarafından terk edildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'YÜK TAŞIMAYA BAĞLI OLARAK BACAKLARINDA YARALAR VARDI'

Eşeğin yanına gittiklerinde en büyük probleminin açlık olduğunu gördüklerini belirten Veteriner Hekim Lügen Tektepe, "İlk etapta hemen arabada bulunan ekmeği önüne koyduk, onu bile büyük bir iştahla yedi. Su ihtiyacını giderdik. Hareket etmekte zorlandığını fark ettik. Yük taşımaya bağlı olarak diz kapağı ve bacaklarının birçok yerinde yaralar vardı. Gerekli tedavileri yaptık. Vitamin takviyesinde bulunduk ve keneler için de dış parazit ilacı verdik. Şu anda hayvan kendisini toplamış durumda. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Umarız daha da sağlıklı hale gelecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN