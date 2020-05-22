Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere tepkilerini sürdürdü
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Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere tepkilerini sürdürdü

DENİZLİ'de bugün bir grup hayvansever, iki ayrı araçtan ölü köpeklerin atılırken görüntülendiği çöplüğe giderek olaya tepki gösterdi.

Hayvanseverler, köpek ölülerinin atıldığı görüntülere tepkilerini sürdürdü
22.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:56

DENİZLİ'de bugün bir grup hayvansever, iki ayrı araçtan ölü köpeklerin atılırken görüntülendiği çöplüğe giderek olaya tepki gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Merkezefendi ilçesindeki Katı Atık Bertaraf Tesislerinde, hayvan barınağı görevlilerinin farklı zamanlarda iki ayrı kamyonetten köpek ölülerini çöplüğe atması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler duruma tepki gösterip, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

'BELEDİYE, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK'Tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Ölen hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre gömüldüğü belirtilen açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleriyle ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.Olayın ardından bugün çok sayıda hayvansever, ölü köpeklerin atıldığı çöplüğe gidip, inceleme yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişi, bölgede yaşayan köpekleri besledi, ardından da alanda ölü köpek aradı. Hayvanseverler, ölen köpeklerin uygun şekilde gömülmesini istedi.'BÖLGEDE YAŞAYAN KÖPEKLER AZALDI'Hayvan gönüllüsü Serap Akpınar, çöplükte 2 yıl içinde yaklaşık 3 bin köpeğin kaybıyla karşılaştıklarını iddia ederek, "Köpekler şehir içinden vatandaşların şikayeti üzerine ekipler tarafından alınıyor. Bu alana bırakılıyor. Bu kademeli olarak yapılıyor. İki yıl gibi bir süreç içinde burada 3 bin köpeğin kaybıyla karşılaştık. Kimi zaman 1 tane, kimi zaman 5 tane ölü köpek oluyordu. Elimizde dayanak yoktu. Ancak internetten bize bu görüntüler ulaştı. Biz de yayınladık. Köpekler farklı şekilde ölmüş olabilir ancak bu şekilde çöplüğe atmak suç. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Bu görüntüler bizleri çok üzdü. Dayanacak şeyler değil, biz sürekli gönüllü olarak bu alanlarda mücadele ediyoruz. Bu bölgede de köpek sayısında ciddi oranda azalma var. 30 kilometrelik alanda 100, 150 civarında köpek vardı. Bir süre önce besleme yaptığımız alanda 100 köpek varken, şimdi o kadar bile yok. Köpek sayısında azalma var" dedi.'KÖPEKLERİ ATANLAR BARINAK GÖREVLİSİ'Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe de "Köpekler çöplüğe getirilip, atılıyor ve üzerine kapatılıyor. İnsanlığa yakışmayan hareket. Bir an önce bu yaralı kapatalım. İnsan olduğumuzu hatırlayalım. Bazı vatandaşlarımız sokağındaki köpeği şikayet ediyor. Görevliler de onları alıp, buraya getiriyor. Sokak köpekleri bedava bekçidir. Onlar sizlerin dışında başka yabancılara tepki verirler. Köpekleri şikayet edip, buraya atılmasının önüne geçelim. Biz görüntülerin inceledik ve köpek cesetlerini atanlar barınak görevlisi. Yerel yönetimler hayvanseverlerle işbirliği yaparak, bu görüntülerin önüne geçilebilir" diye konuştu.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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