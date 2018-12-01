Hayvanseverler Kahvaltıda Buluştu

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği (KAYKAHDER) tarafından düzenlenen ve Sedat Kılınç İnşaat sponsorluğundaki etkinlikte, hayvanseverler sabah kahvaltısında buluştu.

Kayseri büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı'ndaki programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, dernek üyeleri ve hayvanseverler katıldı. Sedat Kılınç İnşaat olarak hayvanlarla ilgili onları sahiplendirmek ve farkındalık oluşturmak için birkaç projeye sponsor olduklarını ifade eden Sedat Kılınç; "Bu organizasyona da sponsor olduk. Burada en önemli mesele olarak iki konunun altını çizmek istiyorum. Birinci olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Onlar da bizim gibi can taşıyorlar. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer bir husus ise sahip çıktıktan sonra onlara ömür boyu bakmamız gerekiyor. Onları sokağa atarsak onlar sokakta hayatlarını yaşayamıyorlar. Burada bu konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hayvanlarımız sokakta açlıklarını ve susuzluklarını söyleyemiyorlar. Onlara bizler insan olarak bizim böyle bir görevimiz var. Onlara bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Bizim onların hem dili hem kulağı olmamız gerekiyor. Bu insani bir borçtur. Bu dünyada beraber yaşıyoruz. Onlara sahip çıkalım. Satın almayalım onları sahiplenelim. Sahiplendikten sonra da onları bir daha bırakmayalım. Sedat Kılınç inşaat olarak biz bu tür organizasyonlara destek olacağız. Diğer iş adamları arkadaşlarımıza da örnek olur. Onlarda bu tür organizasyonlara sahip çıkar" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise hayvanlara sahip çıkarak korumanın herkesin üzerine düşen bir görev olduğunu belirterek; "Herşeyden önce yaratılmışların en şereflisi insan, her yere kol kanat germek zorundadır. Hayvanlara sahip çıkıp onları korumak, onlara duyarlı davranmak hepimizin olmazsa olmazıdır. Kayseri'mizde bu manada çok şükür ki belediye başkanlarımız ve bizler duyarlılığı gösteriyor. Bu hizmetlerin Hayvan Severler Derneğimizle beraber ve halkımızla birlikte iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayınız olarak geçmiş dönemde Özhaseki Başkanımızın yaptığı bu barınağın günümüz şartlarında uyarlanmış bir yenisini Şehrimizin Doğusu'na da yapacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Kayserimizi bundan 10 yıl önceki Kayseri değil. Bir canı kurtarma anlayışı içerisinde bir cana destek olma anlayışı içerisinde hastanelerimizi de barınaklarımızı da onlarla ilgili kurum ve kuruluşlarımızı da elbette ki hem şehrimizin doğusuna hem batısına hitap edebilecek şekilde mutlaka sağlamalıyız" dedi.

17 yıldan bu yana hayvan haklarıyla ilgili bir dizi kanun çıkardıklarının altını çizen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; "Biz 17 yıldan bu yana bu ülkenin güçlü idarilerinden olarak hayvan haklarıyla ilgili biliyorsunuz bir dizi kanun çıkarttık. Bu hakların da bir ölçüsü var. Biz yaratılmış mahluk olarak sevdiğimiz bütün hayvanları bizlere emanet edilen hayvanlar olarak onlara bakmamız lazım. Hemen yanı başımızda Suriye'de yaşlı veya genç demeden 1 milyon insan katlediliyorsa bununla alakalı hassasiyetimizi de bizim de dernek olarak bunu göstermemiz gerekiyor. Bunun dünyada bir denge halinde olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bugün insanlık soykırıma karşı Avrupa'nın göbeğinde 12 milyon insanın öldürüldüğü bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir batı ülkesinde 500 bin insanın katledildiği bir dünyada yaşıyoruz. Biz insanız ve eşrefi mahlukat olarak yaratılmışız. Bize emanet olarak verilen özellikle sokak hayvanlarına karşı çok hor kullanıldığı bir yapıdayız. Buna mani olmamız lazım" diye konuştu. - KAYSERİ