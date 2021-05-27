Hayvanseverler, hayvan yasası için protesto eylemi yaptı

SARIYER'de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan bir grup hayvansever, TBMM'den çıkması beklenen 'Hayvan Hakları Yasası'nı protesto etti.

SARIYER'de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan bir grup hayvansever, TBMM'den çıkması beklenen 'Hayvan Hakları Yasası'nı protesto etti.

Sarıyer'de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan bir grup hayvansever, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi beklenen yeni 'Hayvan Hakları Yasası'nı protesto etti. 'Yaşam için yasa, hayvan haklarını savunmak veganlıktır' yazan pankart açan grup ellerindeki dövizlerle sloganlar attı. Toplanan grup basın bülteninin okunmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

'YENİ YASA MEVCUT HAKLARIN BİR ÇOĞUNU GERİ ALIYOR'

Yeni çıkacak yasa ile birlikte mevcut bir çok hakkımız elimizden alınıyor diyen hayvansever Şebnem Aslan, "Tam on senedir hayvanlar lehine bir yasa çıkması için mücadele ediyoruz. On senenin sonunda araştırma komisyonunun raporuna asla uymayan bir kanun teklifi hazırlandı. Bu kanun teklifinde güya, mevcut kanun Türk Ceza Kanunu'na alınacak ama hayvanlara işkence, tecavüz edenlere, onları öldürenlere hapis cezası gelmeyecek. Pratikte bu olmayacak, bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü ceza alt sınırları çok düşük. Bunun dışında belediyelere ceza gelecek mi, deney hayvanları ile ilgili hiçbir düzenleme yok. Atlı faytonlar yasaklanmıyor, hayvan üretimi ve satışı devam edecek. Hayvanat bahçeleri, doğal yaşam parkları adı altında açılacak. Yunus parklarının kapatılması ile ilgili bir süre verilmiyor. Bütün bunlar olurken diyorlar ki, 'Biz çok harika bir kanun teklifi hazırladık, sunacağız.' Biz bunu kabul etmiyoruz. Şu anda hazırlanan kanun teklifi ile bizim hakkımız olan bir çok şey geri alınıyor. Göstermelik bir kanun çıkarmaya çalışıyorlar ve biz bunu kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur