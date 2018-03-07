Hayvanseverler Duyarlılık İstedi

Samsun Bafra Hayvanseverler Derneği üyeleri vatandaşlara broşür dağıtarak, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Bafra Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin yürüttüğü istişareler ve ortak çalışmalar ile pek çok proje hayata geçti. Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde düzenlemeler yaparak ayrıca bu kapsamda 2 adet otomatik mama makinesini hizmete sokuldu. Bafra Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri yapılan çalışmalar takdire şayan olduğunu dile getirerek Başkan Şahin'i makamında ziyaret ederek gösterdiği duyarlılıklar dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Barınağımızda yüzlerce hayvanı barındırıyoruz. Bakımlarını ve tedavilerini yapıyoruz. Şu ana kadar binlerce köpek kısırlaştırıp, aşıladık, küpeledik ve doğaya bıraktık. Bu çağdaş çalışmaları yapmasaydık, şu anda ilçemizde olandan 10 kat daha fazla sokak hayvanı olurdu. Sokak hayvanlarının en iyi şartlarda barınağımızda kalmaları için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Şahin'le görüşen hayvanseverler bastırdıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. - SAMSUN