Hayvanseverler derneğinde horoz dövüşü

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi'ndeki Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 28 dövüş horozu, 290 lira para ile horoz dövüşünde kullanılan koçanlar ele geçirildi.

Operasyonda dernekteki 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, operasyonda ekiplere mukavemet gösteren 3 şüpheli ve dernek başkanı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA