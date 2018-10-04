Hayvanseverler Barınağı Gezdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvanseverler, Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek bilgiler aldı.

Bafra Belediye Başkan Vekili Salih Helvacı, Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar, Hüseyin Çamaş, Bafra Hayvan Haklarını Koruma ve Eğitim Derneği yetkilileri, daire amirleri, anaokulu, ilköğretim okulu ve üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Ümit Oğuz katılımcılara öğrencilere Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Oğuz konuşmasında, "Bafra Belediyemiz bünyesinde 2013 yılından bu yana hizmet veren 'Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi' 5 bin metrekare kapalı alan içinde çalışmalarını, 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nu ilke edinip titizlikle sürdürmektedir. 5 yıl içerisinde 3 binden fazla sokak köpeği kısırlaştırıldı. Türkiye genelinde sadece birkaç şehirde olan sahipsiz olan sokak hayvanlarının mezarlığı, birimimiz sahasında bin metrekare alan içerisinde birerli bölümler olarak bulunmaktadır. İhbarlar neticesinde veya rutin kontroller çerçevesinde birimimize ulaşan yaralı ya da hasta ihbarlarımıza ekiplerimiz ivedi şekilde ulaşarak müdahale yapılıyor. Ön ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonra eğer gerekiyorsa sevkleri, koordineli olarak çalıştığımız Samsun Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Polikliniğine gerçekleştirmekteyiz" dedi. - SAMSUN