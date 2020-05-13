Hayvanseverler, aç kalan sokak hayvanlarını besledi
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Hayvanseverler, aç kalan sokak hayvanlarını besledi

KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı tutulan mesire alanındaki sokak köpeklerine, hayvanseverler tarafından yiyecek bırakıldı.

Hayvanseverler, aç kalan sokak hayvanlarını besledi
13.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:30

KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı tutulan mesire alanındaki sokak köpeklerine, hayvanseverler tarafından yiyecek bırakıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da mesire alanlarının kapalı kalmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Hayvanseverler ise aç kalan sokak köpeklerini unutmadı. Meram mesire alanında yaklaşık 20 köpeğe yemek hazırlayan restoran işletmecisi Hüseyin Çınalı, beraberindeki hayvanseverler ile sokak köpeklerini besledi. Yavru köpekler kendilerine verilen yemekleri yerken birbirleriyle yarıştı. Restoranından arta kalan yemeklerle, mutfağından hazırladıklarını sokak hayvanları ile paylaştığını söyleyen Hüseyin Çınalı, 'Bu beslemeleri elimizden geldiğince her gün yapmaya çalışıyoruz. Artık yemekleri, mutfağımızdan arta kalan ürünleri dağıtmaya çalışıyoruz. Koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlamaları ciddi anlamda bu hayvanları da etkiledi. Bu hayvanların bizlere ihtiyacı var. Herkes evinin önüne bir kap su ve yemek bırakırsa bu dostlarımız da aç kalmaz' dedi.  HER GÜN 250 SOKAK KÖPEĞİNİ BESLİYOR

Koronavirüs salgınından önce lokantalardan artık yemek toplayarak sokak hayvanlarına dağıttığı söyleyen hayvan hakları gönüllüsü Dilek Genç, 'Ben burada 2 yıldır her gün düzenli besleme yapıyorum. Meram bölgesinde 250'ye yakın köpeğimiz var. Bunların birçoğunun ismi var ve neredeyse hepsini tanıyorum. Ben arkadaşlarımla birlikte gönüllü geliyorum buraya. Birçok sokak hayvanını beslemek için yardıma ihtiyacımız varken, şu sıralar birçok firma bize destek olamıyor. Hüseyin bey restoranından bize destek oluyor. Şu sıralarda lokantalar da kapalı. Bu zamanlarda mama desteği bekliyoruz insanlardan ama maalesef herhangi bir mama desteği de olmuyor. Allah rızası için benim tek isteğim bu canlara zarar vermesinler. Evlerinin önüne artık yemeklerini koysunlar başka da bir şey istemiyoruz' diye konuştu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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