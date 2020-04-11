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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel

Hayvanseverler aç kalan sokak hayvanlarını besledi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:37
Hayvanseverler aç kalan sokak hayvanlarını besledi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte hayvanseverler sokak hayvanlarını unutulmadı. Hayvanseverler tarafından İstanbul'un belirli noktalarına 2 ton mama dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından sokak hayvanları unutulmadı. İstanbul'da bir grup hayvansever tarafından belirli noktalara 2 ton mama bırakıldı. Şişli Meydanı'nda mama dağıtan hayvanseverlere tedbirler kapsamında görev yapan polis memurları da eşlik etti.Sokak hayvanları için mama dağıtan Gürkan Gazoğlu, "Biz normalde ormandaki 3 bin 3 bin 500 köpeği besliyoruz.  Ormanda beslediğimiz hayvanların yemeklerinden yaklaşık 2 buçuk ton yemeği şehir merkezlerine dağıtma kararı aldık. Maçka Parkı ve şehrin belirli noktalarında beslemeler yapacağız. Polis memuru arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz çok destek oldular. İçişleri Bakanlığı da bu konuda çok hassas davrandı. Ekmek kırıntılarımız, mamalarımız var. Bu yiyecekleri bazı ünlüler bağışlıyor. Sosyal medya hesaplarımızın takipçi sayısı da yüksek. Mamaları toptan alıyoruz. Stoklarımız da mevcut. 6-7 ton civarında da mama stokumuz var" diye konuştu. Maçka Parkı'nda mama dağıtımı sırasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Mamaları gören alan kediler bir anda hayvanseverlerin etrafını sardı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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