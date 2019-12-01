Hayvanseverin dikkati atı ölümden kurtardı

01.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:19

Eskişehir'de hayvansever bir vatandaş, çevreyoluna atlayan atı, dikkati ve uğraşları sayesinde yol kenarına çekerek, araçların çarpmasını önledi.



Çevre yolu üzerinde 25 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen kazada 2 ata çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelmiş, atlar ise telef olmuştu. Kaza sonrasında çevreyoluna çıkan atların sayısı arttı. Barış Soyer isimli vatandaş araç kullandığı sırada bir atın çevre yolunda araçların önüne atladığını gördü. Bunun üzerine aynı zamanda cep telefonu ile anbean atın ölüm oyununu kaydeden Soyer, aracı ile sıkıştırdığı atın yol kenarına geçmesini sağladı. Bir ağaca bağlanan atın terli olduğunu gören hayvansever bir battaniye ile de atın üstünü örttü. Olası bir kazanın önüne geçen Barış Soyer'in, çektiği görüntüde ayrıca yetkililerden yardım istediği görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA