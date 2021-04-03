Hayvansever vatandaş kediden kurtardığı güvercini tedavi etmek için evine götürdü
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Hayvansever vatandaş kediden kurtardığı güvercini tedavi etmek için evine götürdü

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Hayvansever vatandaş kediden kurtardığı güvercini tedavi etmek için evine götürdü

Bolu'da yaşayan hayvansever vatandaş, kediden kurtardığı güvercini evine götürerek tedavi etti.

Bolu'da yaşayan hayvansever vatandaş, kediden kurtardığı güvercini evine götürerek tedavi etti.

İsmail Arık, su doldurmak için evinden çıktığında sırada İzzet Baysal Caddesi'nde bir kedinin güvercin yakaladığını fark etti.

Kedinin yanında giden Arık, güvercini kurtardı.

Arık, yaralı güvercini tedavisini yapmak için evine götürdü.

İsmail Arık, yaptığı açıklamada, yaralı güvercini kediden kurtardığını belirterek, "Güvercin bayağı hırpalanmış. Ayağından ve kanadından yaralanmış." dedi.

Arık, tedavisini yapmak üzere güvercini evine götürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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