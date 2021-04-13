Hayvansever oyuncu
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Hayvansever oyuncu

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hayvansever oyuncu

Geçtiğimiz günlerde Beykoz'da bulunan "Huysuz İhtiyar" barınağını ziyaret eden oyuncu, fırsat buldukça mama alıp köpekleri ziyarete gittiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Beykoz'da bulunan "Huysuz İhtiyar" barınağını ziyaret eden oyuncu, fırsat buldukça mama alıp köpekleri ziyarete gittiğini söyledi. Kendisinin de iki kedisi olduğunu söyleyen oyuncu sıkı bir hayvansever çıktı. Ali Bahadır Bahar, herkesin sorumluluk aldığı sürece dünyanın daha da güzel bir yer olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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