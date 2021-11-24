Hayvansever müzik öğretmeni öğrencileriyle sahipsiz canlara destek oluyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da müzik öğretmeni Arzu Birinci ve öğrencileri, okul çevresinde görerek sahiplendikleri 4 köpek ile sokak kedilerinin bakımıyla ilgileniyor.

Çimenli Mahallesi'ndeki Trabzon Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapan Birinci'nin yaklaşık 6 yıl önce bulduğu 2 köpek yavrusunu okul yönetimi sahiplendi.

Hayvanları Koruma Derneğinin desteğiyle okulun bahçesinde kulübe yapılan köpeklerin bakımını Arzu öğretmen ile öğrencileri üstlendi.

Zaman içinde sahiplenilen köpek sayısı 4'e çıkan okulun çevresindeki sokak kedilerini de besleyen Birinci, 35 öğrencisiyle hayvanların bakım ve ihtiyaçlarıyla ilgilenebilmek için WhatsApp grubu kurdu.

Ders aralarındaki zamanlarını Tarçın, Sarı, Farklı ve Metriks adını verdikleri köpeklerle geçiren Birinci ve öğrenciler, okul yemekhanesinden aldıkları yemek artıklarıyla hayvanları besliyor.

Birinci, AA muhabirine, çocukluk yıllarından beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü söyledi.

Evinde de 18 kedinin bakımını üstlendiğini belirten Birinci, "Allah ihtiyaçlı kedileri karşımıza çıkarttı, kimisi araç motorundan çıkmış, çöpe atılmış, araba çarpmış, kimisi de annesiz kalmıştı. Kedilere evimi açtım, aslında ev artık onların oldu. Eşimle birlikte ihtiyaçlı bir hayvanı görmezden gelemiyoruz, başımı yastığa rahat koymak istiyorum." dedi.

Öğretmenler ve öğrenciler hayvanlara sahip çıktı

Birinci, 6 yıl önce okullarının yakınlarına bırakılan iki yavru köpeği sahiplendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çevreden gelen 2 köpek ve yaklaşık 15 kediyi de sahiplendik. Hayvansever öğrencilerimizden oluşan grubumuz var. Gündüz eğitiminin yanı sıra pansiyonlu bir okul olduğumuz için hayvanlarla yakından ilgilenebiliyoruz. Okulumuzda bulunan yemekhaneden yemek artıkları topluyoruz, böylelikle çocuklarımız hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar, bunu da sevgiyle yapıyorlar."

Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bir adım attığını, öğrencilerinin de bu bilinç ve sorumlulukla devam ettiğini aktaran Birinci, "Okulumuz 12 dönümlük bir alana sahip, köpeklerimiz ve kedilerimizin rahat hareket edebilmeleri için oldukça yeterli bir alan. Okul yöneticilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız da hayvanlarımıza kucak açtı. Öğrencilerimizin de yürekleri güzel, sahip çıkıyorlar." diye konuştu.

Arzu Birinci, köpeklerin okul bahçesinde olmasından dolayı kedilerin çevrede dolaştığını kaydederek, "Hayvanlardan korkanlar zamanla alıştı ve onlar da sevgiyi buldu. Bizi ya da öğrencileri gördüklerinde koşarak geliyorlar, sürekli sevme ve sevilme istekleri var. Her sabah bizlerin yolunu gözlüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yemekhanenin hayvanlara yemek konusunda destek olduğunu belirten Birinci, koronavirüs salgını döneminde meslektaşlarının, velilerin, çevredeki hayvanseverlerin maddi katkı sağladığını söyledi.

Birinci, hayvanların Allah'ın sessiz kulları olduğunu vurgulayarak, "Onlar bize emanetler. Duygusu ve anlatımı çok farklı, onların gözlerine bakmak, anlamak gerek, biz onlarla bunu yaşıyoruz. Sevgi ve merhamet doğuştan geliyor ama ağaç yaşken eğilir, o nedenle her şey ailede başlıyor." dedi.

"Onun hayvanları bize sevdirmesi sayesinde korkumu yendim"

Öğrencilerden Aslı Sudenaz Uzun, köpek korkusunu yendiğini ifade ederek, "Çocukluğumda bir köpeğin beni ısırması sonucu korku oluşmuştu. Arzu hocaya çok teşekkür ediyorum, onun hayvanları bize sevdirmesi sayesinde korkumu yendim." diye konuştu.

Berfin Özdemir de okula ilk geldiği gün bahçede hayvanlarla karşılaşmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetler Arzu hocanın sayesinde oldu. Eğer destek vermeseydi bu konudan bizler de mahrum kalacaktık. Gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan grubumuzda herkes görevini biliyor. Bu çok organize şekilde ilerliyor ve bir aksilik olmuyor, sorumluluk açısından çok önemli bir durum."

Son sınıf öğrencisi Ayşe Şar ise ders yoğunluğunun olduğu dönemde bahçede hayvanlarla ilgilenmenin ve onları sevmenin kendisine güzel enerji verdiğini anlattı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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