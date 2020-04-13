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Çanakkale, Eceabat, Güncel

Hayvansever kardeşler sahipsiz hayvanlar için kilometrelerce yol katediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların sokağa çıkmadığı süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaklaşık 200 sahipsiz hayvanı düzenli olarak besliyor.

13.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:06
Hayvansever kardeşler sahipsiz hayvanlar için kilometrelerce yol katediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların sokağa çıkmadığı süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaklaşık 200 sahipsiz hayvanı düzenli olarak besliyor.

Eceabat Sokak Hayvanlarının Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı (ECE HAYDER) olan Necla Varol ile kız kardeşi Nazife Çoklaş, birlikte tarihi Gelibolu Yarımadası'nın farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına her gün yiyecek götürüyor.

İki kardeş, başka hayvanseverlerin de desteğiyle temin ettikleri mamaları araçlarına yükledikten sonra, onları hayvanlara ulaştırabilmek için kilometrelerce yol katediyor. Her gün aynı saatlerde, hayvanların toplu olarak bulunduğu yerlere giden kardeşler, mamalarla karınlarını doyurduğu hayvanların severek, onların sevgiye olan açlığını da gideriyor.

Artık kardeşlerin kullandığı aracı tanıyan köpekler, aracın sesini duyar duymaz sevinçle aracın etrafını kuşatıyor. Aracı görmeyen hayvanlar için ise klakson çalınarak "yemek vakti" geldiği duyuruluyor. Klaksonu duyan hayvanlar bu çağrıyı karşılıksız bırakmıyor. Sahipsiz kedi ve köpeklerin yanı sıra tilki gibi yaban hayvanları da mamalardan nasibini alıyor.

Günde 120 kilogram mama dağıtıyorlar

Necla Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1993 yılında evlerinin bahçesine gelen ve sadece 4 ay yaşayabilen "Şımarık" adlı köpeğin hayatında bir dönüm noktası olduğunu, ondan sonra kalbinin sahipsiz hayvanlar için atmaya başladığını söyledi.

"Şımarık"tan sonra evinin bahçesini sahipsiz hayvanlara açtığını ifade eden Varol, 2014 yılından ECE HAYDER'i kurarak can dostlar için çalışmalarını dernek çatısında sürdürdüğünü kaydetti.

Varol, zor bir yaşamı olan sokak hayvanlarının, son günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında insanlar sokağa çıkmadığı için yiyecek bulma sıkıntılarının arttığını anlattı.

Onlara yardım edebilmek için harekete geçtiklerini ve her gün 120 kilogram civarında mama dağıttıklarını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bölgemiz çok büyük.Yaklaşık 100 kilometrelik alan içerisinde farklı farklı bölgelerde 200'e yakın hayvanımız var. Normal şartlarda burada binleri aşkın ziyaretçi ve yazlıklarda kalan insanlar olması gerekirken hiç kimse yok. Herkesin evde kalması gerekiyor. Bizim de kalmamız gerekiyor ama beslemelerimize her gün devam etmek zorundayız. Mama çok gerekli oluyor. Her gün 7-8 paket mama gerekli oluyor. Bizim için büyük bir rakam bu. Çok şükür bu zamana kadar hayvanları hiç aç bırakmadık. Bizim sesimizi duyan yardımda bulunan herkesten bunların devamının gelmesini istiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Kardeşi Nazife Çoklaş ise karşılarına çıkan yaban hayvanlarını da doyurduklarını kaydederek, "Çok güzel bir duygu. Korna çalıyorum yola çıkıyorlar. Yollar boş olduğu için arabanın sesini duyuyorlar ve yola çıkıyorlar. Biraz sevgi istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Tilkinin mama yeme anı kamerada

Öte yandan kardeşlerin sokak hayvanlarını beslemesinin yanı sıra tilkinin kendisi için bırakılan mamayı yeme anı da görüntülendi. Tedirgin halde karnını doyuran tilki, mamayı yedikten sonra ormana geri döndü.

Kaynak: AA

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