Hayvansever Kadının Açlık Grevi

Bartın'da bir hayvansever kendi imkanlarıyla kurduğu barınaktaki barakada hayvan hakları için başladığı açlık grevini sürdürüyor.

Hayvan hakları savunucusu Sevim Arkan (45), İnkumu tatil beldesi mevkindeki şehir çöplüğünde, hayvan hakları için 7 gün önce başladığı açlık grevine devam ediyor.

Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların açlık grevini bırakma konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Gerekli neticeyi almadan açık grevine son vermeyi düşünmediğini ifade eden Arkan, "Bu sefer çok kararlıyım. Geçen sefer zaten söz verdikleri için bırakmıştık. Artık bu canların bizlerle yaşama hakkının olduğunu bilmelerini istiyorum. Ben bu yola başımı koydum, gerekirse öleceğiz. Ben bu canları ölüme vermeyeceğim." diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin kendisini düzenli olarak kontrol ettiğini belirten Arkan, "Ben sağlığımı düşünmüyorum. Benim için önce canlarım önemli, bu sadece benim merhametimle alakalı değil, aslında bütün insanların şu an bu canlılar için savaşmalarını beklerdim. Çünkü o kadar çok hayvansever var ki, neredeler bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini aktaran Arkan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok değerli, çok güzel bir ailenin evladı, hayvanları da ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu canlıların öldürülmesini istemiyorum. Dışarıda yaşama hakları var. Lütfen bize destek olsun. Size yalvarıyorum Cumhurbaşkanım. Bu canlarımızı el ele yaşatalım. Siz çok güzel bir insansınız, ben bunu biliyorum. Yalvarıyorum size, lütfen bu canları yok etmesinler."