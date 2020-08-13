Hayvansever kadın sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
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Hayvansever kadın sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Antalya'da beslediği sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiğini iddia eden kadın hayvansever polise şikayette bulundu.

13.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:07

Antalya'da beslediği sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiğini iddia eden kadın hayvansever polise şikayette bulundu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sokağa kediler için kulübe yapan ve her gün mama bırakan Tuğba Yurttaş, hayvanların yuvalarının bozulduğunu, kaplara zarar verildiğini gördü.

Durumu polise bildiren Yurttaş, şikayetçi oldu.

Yurttaş, AA muhabirine, sık sık bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığını, bazı mahalle sakinleri tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Sokak hayvanlarının da yaşama hakkının olduğunu belirten Yurttaş, yaklaşık üç yıl önce de oturduğu sitede kedisinin çelik telle asılıp öldürüldüğünü dile getirdi.

Mahallede kedilerinin kaybolduğunu öne süren Yurttaş, "Kedilere zarar veriyorlar, sokağa bıraktığımız mamaları yok ediyorlar ve yaptığım kedi yuvalarını bozuyorlar. Belediyenin de astığı uyarı afişlerine zarar vermişler. Yetkililerden buraya güvenlik kamerası konulmasını istiyorum çünkü bunun sonu gelmeyecek. Kedilere zarar veren kişi ya da kişilerin bulunduktan sonra gerekli cezayı almalarını istiyorum." diye konuştu.

Hayvansever kadın sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Kaynak: AA

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