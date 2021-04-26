Hayvansever iki arkadaş "can dostlarını" beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvansever iki arkadaş "can dostlarını" beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor

Hayvansever iki arkadaş 'can dostlarını' beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Zonguldak'ta 15 yıl boyunca araçlarıyla kilometrelerce yol katederek sokak hayvanlarını besleyen, onların aşı ve bakımlarını yaptırmaya çalışan iki arkadaşın duyarlılığı herkese örnek oluyor.

Zonguldak'ta 15 yıl boyunca araçlarıyla kilometrelerce yol katederek sokak hayvanlarını besleyen, onların aşı ve bakımlarını yaptırmaya çalışan iki arkadaşın duyarlılığı herkese örnek oluyor.

Ev hanımı Seda Mercan ile arkadaşı Gamze Otyıldız, hayvanseverlerin de desteğiyle temin ettikleri mamaları araca yükledikten sonra sokak hayvanları için mesaiye başlıyor.

Her gün kilometrelerce yol giden iki arkadaş, günün farklı saatlerinde hayvanların toplu bulunduğu yerlere mamalarla ulaşarak onların karnını doyuruyor.

Yakından ilgilendikleri hayvanların sevgiye olan açlığını gideren Mercan ve Otyıldız, kedi ve köpeklerin aşı ile diğer bakımlarını da ellerinden geldiğince yaptırmaya çalışıyor.

Salgın sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaya gayret eden iki arkadaş, "Zonguldak Pati Meleği" sosyal medya hesabından hayvanlara sahip çıkacak daha fazla gönüllüye ulaşmayı hedefliyor.

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Ev hanımı Seda Mercan, AA muhabirine, sokak hayvanlarının en çok salgın sürecinde kendilerine ihtiyaç duyduğunu, ramazan dolayısıyla birçok işletmenin kapalı olmasının sokak hayvanlarını etkilediğini söyledi.

Yavru köpeklerin gençlik aşısı olmadığı zaman hayatta kalmalarının çok zor olduğunu vurgulayan Mercan, "Bağışıklık sistemleri güçlensin diye aşılarını yaptırıyorum. Klinikte tedavi ettirdiğimiz hayvanları koyacak yerimiz maalesef yok. Bunların rehabilite olması, hijyenik yerde olmaları lazım. Şu an barınak açılmadı, tadilatta. Boş kafesleri temizliyoruz, battaniye, mama, sularını koyuyoruz. Hastalığı düzelene kadar burada bakıyoruz." dedi.

Mercan, ücra yerlerde çok sayıda sokak hayvanına araçlarıyla ulaştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Klinikte tedavi ettirdiğim çoğu hayvan şiddet mağduru. En son aldığım hayvan sopayla bacaklarına vurulmuş. Bir tane omurilik kırığı var. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Aslında bu bilinçlenmeye küçük yaşta başlanması gerekiyor. Çocuklara hayvan sevgisi aşılanmalı. İlan açıyorum, bağışlarla, arkadaşlarımın sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beslenme, barınma ve tedavileri gerçekten çok zor. Gönüllüler olarak bir elin parmakları kadarız, yettiğimiz kadar yapıyoruz. Herkes elini taşın altına koyarsa biz zaten bu kadar yorulmayız. Kapı önlerine, iş yerlerinin önlerine yemek, su konsun. Bu işler el birliğiyle olur, tek başımıza değil. Bu bir ekip işidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayvansever iki arkadaş "can dostlarını" beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:00:04. #1.14#

title