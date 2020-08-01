Hayvansever esnaf, gebe kediyi ölümden kurtardı
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Hayvansever esnaf, gebe kediyi ölümden kurtardı

KARS'ta esnaf Bülent Yıldız, ölmek üzere olan gebe sokak kedisine sahip çıktı.

Hayvansever esnaf, gebe kediyi ölümden kurtardı
01.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:00

KARS'ta esnaf Bülent Yıldız, ölmek üzere olan gebe sokak kedisine sahip çıktı. Yıldız'ın veterinere götürdüğü kedi, sezaryenle doğum yaptı. Veterinerin, bir gün geç getirilmiş olsa ölmüş olabileceğini söylediği kedinin, 4 yavrusundan sağ kalan tek yavru için de köyde süt annesi kedi bulundu.

Merkez Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde eski halı ve kilim satan Bülent Yıldız, bölgede dolaşan sokak kedisine sahip çıktı. Çevre esnafının da yakından ilgilendiği kedi, soğuk kış gecelerini iş yerindeki sobanın yanında geçirdi. Yıldız'ın eşi Işıl Esra ile çocuklarının da yakından ilgilendiği ve 'Meduse' ismini verdiği kedi, geçen hafta cadde ortadan kayboldu. Esnaf tarafından aranan kedi, bir duvar dibinde halsiz ve bitkin halde bulundu. Kedinin bir yavrusunu dünyaya getirdiği diğerlerini doğuramadığı görülünce Yıldız ailesi sosyal medya hesaplarından ve kentteki ilgililerden destek istedi. Tüm masraflarını karşılamalarına rağmen bir türlü destek bulamayan Yıldız ailesi, Veteriner Hekim Deniz Karataş'ı arayarak yardım istedi. Karataş, kliniğini açarak doğum yapmakta güçlük çeken kediye sezaryen ameliyatı yaptı. Operasyonla kedinin karnında öldükleri belirlenen 3 yavru çıkarıldı.

Zamanında yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Meduse, dikişleri atılıp gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Yıldız ailesine teslim edildi. Diğer yavrularının ölü doğması sonrası Meduse, hayatta kalan yavrusunu emzirmek istemeyince süt anne arandı. Yapılan araştırmada merkeze bağlı Çağlayan köyünde bir süt anne bulundu. Süt annenin sahiplendiği yavru kediye 'Luna' ismi verildi. Yıldız ailesi hiçbir masraftan kaçınmadıkları Meduse'ye sağlığına kavuşması için çocukları gibi baktı. İştahtan kesilen, oyun oynamayan ve sürekli halı ve kilimler üzerinde yatarak vakit geçiren Meduse'nun bu hali Yıldız ailesini üzdü. 10 gün boyunca yemek yemeyen sadece su içebilen kedinin yaraları iyileşince veterinere götürülerek iğnesi yaptırıldı, dikişleri aldırıldı ve son kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden dükkana getirildi.'ANNELİK GÖREVİNİ YAPAMADI'Veteriner Hekim Deniz Karakaş, kedinin kliniğe kötü bir durumda geldiğini, enfeksiyon başladığını, operasyonla rahminin tamamen alındığını söyledi. "Bir gün daha kalsa hayatını kaybedecekti" diyen Karakaş, "Sokak kedisi 9 gün önce acil vaka olarak geldi. Pazar günüydü ve kliniğimizi bu kedi için açtık. Genel durumu çok kötüydü. Doğum başlamıştı ancak yavrulardan biri iri olduğu için kanalda sıkışmıştı. Diğer yavrular da çıkamadığı için annenin de hayatı tehlikeye girmişti. Ağır bir operasyon geçirdi. İştahsızlaştı, halsizleşti. Depresyona girdi. Serum tedavisiyle desteklendi. Şu anda stresten kurtarıldı. Hayatta kalan yavrusunu da sezaryenle doğum olduğundan emziremedi. Annelik görevini yapamadı. Tam bir anne bilincine giremedi. 3 yavrusunu kaybetti. 1'i yaşıyor ona da süt anne bulundu" diye konuştu.'ZOR BİR SÜREÇTİ'Sokak kedilerinin kısırlaştırılmamasının büyük sorun olduğunu söyleyen Karakaş, "Öncelikli olarak anne kedi acil müdahaleyle sezaryen operasyonu geçirdi. Sezaryenle birlikte kısırlaştırmayı da gerçekleştirdik. Çünkü zaten sokakta yaşayan kedilerin ve köpeklerin kısır olması onların ileriki hayatlarında daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Burada anne kediyi kısırlaştırdık fakat şöyle bir problemimiz vardı; çok zor yakalandı. Kediyi sahiplenen aile de çok zor süreçlerden geçti. Bodrumlara saklandı, insanların zor girebileceği yerlere saklandı. Bize getirildiğinde de rahmi tamamen zarar görmüştü, çürümeye başlamıştı. Bir gece daha kalsaydı hayatını kaybedebilirdi" dedi.ÇOCUKLAR, HARÇLIKLARINI VERDİ

Esnaf eşi Işıl Esra Yıldız, "Bu kedimiz dükkanların yanında dolaşan, bütün esnafın yemek verdiği, ilgilendiği sokak kedisi. Gebeliği zorlu geçti. Doğumunu yapamadı. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık. Çocuklarım çok hassastı, harçlıklarını verip tedavi edilmesini istediler. Veteriner hekime getirdi, o da çok ilgilendi. Canlı doğan yavru bir gün yaşadı. Ona da çok üzüldük. Şimdi de bir şey yemiyor, bizi üzüyor. Ne zaman toparlanır bilmiyorum. Her gün eşimi arayıp soruyorum, bir şey yedi mi su içti mi diye. Akşamları da yanına geliyorum. Şimdi de dikişlerini aldırdık umarım yakında tamamen sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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