Hayvansever esnaf, 3 yıldır dondurucu soğuklarda aç kalan "can dostları"nı besliyor

Afyonkarahisar'da tatlı dükkanı sahibi Salih Sayır, kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettiği mama ve yiyeceklerle 3 yıldır kar kış demeden sokak köpekleri için yollarda.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların hayata tutunması için çaba gösteren Sayır, Afyonkarahisar'da hayvanseverler ve derneklerle sürekli iletişim halinde kalarak, sokak hayvanlarının bakımına yoğun mesai harcıyor.

İş dışında hayatının büyük bir bölümünü sokak hayvanlarıyla ilgilenmekle geçiren hayırsever esnaf, özellikle İkinci Küçük Sanayi Sitesi çevresindeki hayvanların bakımını üstlenmiş durumda.

Bölgedeki yaklaşık 100'ün üzerinde sokak köpeğine arkadaşlarının da yardımıyla 3 yıldır "can dostlarını" besleyen Sayır, hem hayvanların hayatta kalmalarını sağlıyor hem de duyarlı bir davranışa imza atıyor.

Sayır, AA muhabirine, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenme sıkıntısı çekmelerinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Hayvanları yaşatmak için bölgedeki 100'ün üzerinde sokak köpeğini arkadaşlarının da yardımıyla beslediğini anlatan Sayır, "Yiyecek konusunda sosyal medyadaki hayvansever takipçilerim de bana destek oluyor. Sokak köpekleri artık bizi ve aracımızı tanıyor. Hatta hayvanlar, bizi gördüklerinde aracın arkasından koşarak geliyorlar. Özelikle de köpekler, tavuk kemiklerini çok seviyor. Ben de dönercilerden bunları alıyorum, hayvanlara dağıtıyorum. Bir kaç sefer mama da getirdim ama buradaki köpekler onu pek fazla tercih etmedi. Bu faaliyetimizi ilerleyen zamanlarda da devam ettirmeye kararlıyız." diye konuştu.

"Onlar bize emanet"

Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat da tatlıcı esnafı Sayır'ın sokak köpeklerini sürekli beslemesinin kendilerinin de dikkatini çektiğini ve Sayır'a destek olmaya karar verdiklerini ifade etti.

Soğuk hava şartlarında sokak köpeklerini besleme konusunda Salih Sayır'a bir gün de olsa eşlik ederek destek vermek istediklerini söyleyen Polat, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da çok fazla sokak hayvanı var. Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanları çok zor durumda kalıyor. Biz de onların birer can olduğunu biliyoruz. Onlar bize emanet ve onlara destek vermemiz gerekiyor. Biz de bir nebze olsun Salih Bey'e bugün katkı sağladık. İnşallah, bu tür faaliyetlere destek vermeyi sürdüreceğiz."