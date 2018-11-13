Hayvansever Başkan Yürekleri Fethetti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere hayvansever Fırat Sert'e 150 kilogram mama gönderdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sokaklarda yaşayan hayvanları 12 yıldan bu yana gece gündüz demeden besleyen Aydın Hayvan Dostları Derneği Eski Başkanı Fırat Sert'e Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'dan destek geldi. Hayvansever başkan her biri 15'er kilogramlık 10 paket mamayı Fırat Sert'e göndererek mamaların hayvanlara dağıtılmasını istedi.

Başkan Özakcan'a gönderdiği mamalar için sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür eden Fırat Sert, "12 yıldır yaklaşık olarak 600 sokak hayvanını beslemeye çalışıyorum. Çoğu zaman da bu işleri insanların sokaklardan çekildiği, hayvanların daha rahat dolaşabildiği geceleri yapıyorum. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmek için kendi işimin dışında 2 işte daha çalışıyorum. Çalıştığım işlerin karşılığında ise de para değil, mama alıyorum. Verdiğim mücadeleyi görenler bazen bana destek çıkıyor. En büyük destekçilerimizden biri de Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan, iki yıldır kendileri düzenli olarak sokak hayvanlarımız için mama, ilaç ve kulübe gönderiyor. Kendisine tüm hayvanseverler adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sert'in sosyal medya paylaşımına ayrıca binlerce hayvansever yorum yazarak Başkan Özakcan'a kendilerine destek olduğu için tebrik ettiler. - AYDIN