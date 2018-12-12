Hayvansever Azra'dan "Vali Amcaya" Kedisi İçin Teşekkür

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla leğenlerden yuva yapan ve harçlıklarını biriktirerek aldığı mamalarla onları besleyen 13 yaşındaki Azra Bağcı, sosyal medya üzerinden ulaşarak ağaçta kalan kedisinin indirilmesi için yardım istediği Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Hayvan sevgisiyle çevresindekilere örnek olan 7'nci sınıf öğrencisi Azra Bağcı, babası, kardeşi ve öğretmeniyle birlikte Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek hayvanlara olan sevgisini anlattı, desteği için teşekkür etti.

Vali Gül de Bağcı'ya hayvan sevgisi ve örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti.

AA muhabirine açıklama yapan Vali Gül, Azra Bağcı'nın ağaçta kalan kedisini kurtaramayınca, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştığını anlattı.

Bağcı'nın duyarlılığına, merhametine ve iyi niyetine dikkati çeken Gül, şunları söyledi:

"Kediye bakması, ağaçta olmasını kendisine dert edinmesi çok önemli. Demek ki okullarımızda verilen eğitim istenilen amaca ulaşmış. Hayvan sevgisiyle canlıya verdiği değer Azra'nın iyi yetiştiğini, yetiştirildiğini gösteriyor. Aynı zamanda Azra'nın ailesini, öğretmenlerini de tebrik ediyoruz. Bizim bu değerlerimizi aşılamamız gerekiyor. Canlılara verdiği değer gerçekten olgun bir insanın düşüncelerini yansıtan bir durum. Örnek bir davranış gösterdi. Teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz. İnşallah kedin bir daha kaçmaz. Kaçarsa Gaziantep İtfaiyesi, bizler her zaman hazırız. "

Gül, Bağcı'nın hayvan sevgisinin yanı sıra sporda ve derslerinde de başarılı olduğunu belirterek Bağcı'ya ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir hayat diledi.

Azra Bağcı da sosyal medyadan attığı mesajın karşılık bulmasına çok şaşırdığını, kentin en üst düzey yöneticisinin yardım talebini geri çevirmemesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

"Aslında hiç dönüş beklemiyordum. Mutlu oldum. Çünkü ilgilenmişlerdi, kedimi kurtardılar. İnmeseydi çok üzülecektim. Hayvanlara gösterdiği ilgi için de vali amcaya çok teşekkür ederim" diyen Bağcı, hayvanlara değer vermeyenlerin hiçbir şeye değer veremeyeceğini söyledi.

Kedisini ağaçta görünce çok endişelendiğini anlatan Bağcı, tüm çabalarına rağmen başarılı olamayınca Vali Gül'e ulaşmaya karar verdiğini anlattı.

Bağcı, kediyi 2 aylıkken sokakta bulduğunu ve o günden bu yana bakımını üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Ağaçta olduğu için üzüldüm. O da bir can. Onu bulduğumda çok korkaktı, eve gelmeye çekiniyordu. Şimdi 6 aylık oldu. Ağaçta 2 gün miyavladı. Biz kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık. Sonra kurtaramayınca itfaiyeye haber verdik. Ağacın yakınında elektrik direği olduğu için TEDAŞ'a yönlendirdiler. Elektrikleri kestiler ama kedi 15 metre yüksekliğe çıkmış. İtfaiye ekipler yaklaşık 2,5 saat boyunca çalıştılar ve en sonunda kurtardılar. Vali amcaya ve itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederim."

Kedi evi yapımı için destek

Bu arada Azra Bağcı'nın da öğrencisi olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, öğrencilerinin gösterdiği örnek davranışın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, küçük kızın hayali olan kedi evinin yapılması için destek olacaklarını söyledi.

Hayvanları soğuktan korumak için leğenlerden kedi evleri yaparak, oturduğu mahallenin farklı noktalarına yerleştiren, harçlıklarını biriktirip, çevresindeki yetişkinlerin de destekleriyle sokak hayvanları için mama ve süt alan Azra, geçen hafta ağaçta mahsur kalan kedisini kendi imkanlarıyla indiremeyince Gaziantep Valisi Davut Gül'e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşarak "Vali amca 6 aylık kedimiz ağaçta mahsur kaldı. İki gündür orada, herkesten yardım istedik ama 'yapamayız' diyorlar. Sizden yardım bekliyoruz." diye seslenmiş, Vali Gül ise "İnşallah kurtarırız kedini" diye yanıt verince olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak Azra'ya teslim etmişti.