HAYVANSEVER AYSUN'A SALDIRIP ÇENESİNİ KIRDIĞI İDDİA EDİLEN SANIĞA 5 YIL HAPİS İSTEMİ

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de kırsal Akpınar Mahallesi'nde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar'a (42), saldırıp çenesini kırdığı iddia edilen Sabih Bozok (54) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada Bozok'a kasten yaralama ve tehdit suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada Bozok, suçlamayı kabul etmezken, hayvansever Aysun Korkar ise hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.?

Eskişehir'de oturan evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda (15) ve arkadaşı Beyza Yerlikaya (25) ile geçen haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için gittiği Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, orada hayvanları beslemesini istemeyen Sabih Bozok'un saldırısına uğradı. Aysun Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Korkar, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sabih Bozok ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuksuz sanık Sabih Bozok hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bozok hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis isteminin yanı sıra Aysun Korkar'ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi. Eşi Ayşegül Bozok (48) hakkında ise 'tehdit, hakaret' iddiasıyla 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Sabih Bozok, eşi Ayşegül Bozok, Aysun Korkar ile dosyada mağdur olarak yer alan oğlu Arda Şenel ve Beyza Yerlikaya katıldı. Sanık Sabih Bozok hakim karşısındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi, hayvanlara yemek verirken kendisini etrafı pislettikleri için uyardığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay tarihinde evimdeydim, müştekiler geldi. Sokak köpeklerine tavuk kemikleri, attılar ve attıkları yer benim evimin bahçe kısmıdır. Çocuklarımız burada oyun oynar. Yiyecek artıkları etrafı pisletir ve koku yapar. Bu nedenle kendilerini uyardım. Komşularımız da bu duruma karşı çıktı. Onlar da uyardılar. Aysun Hanım 'istediğim yere istediğimi atarım' şeklinde sözlerle karşı çıktı 'siz kim oluyorsunuz" dedi bana saldırdı, hakaret içeren sözler sarf etti. Benim kolumdan tuttu, ben kesinlikle Aysun'a vurmadım, oğlu Arda bana yumruk attı, ayrıca kafa atmak istedi. Annesi arkamdan beni tuttu, Arda da bana vurmaya çalışıyordu, ben eğilince muhtemelen annesine vurdu. Aysun düştü, ben kesinlikle vurmadım, hakaret, tehdit içeren söz söylemedim. Sadece yiyecek attıklarından rahatsız olduğum için bunu yapmamalarını istedim. Kesinlikle olay anında elimde taş yoktur. Aysun kendisi sırtıma çıkmıştı, ben de eğilince kendisi yere düştü. Muhtemelen oğlunun savurduğu darbe ona geldi. Baygınlık geçirmedi, olay anında mağdur Aysun'un botokstan çıkıp geldiğini anladım? dedi.

EŞİNE DE 4 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Davanın diğer şüphelisi olarak dosyada yer alan Sabih Bozok'un eşi Ayşegül Bozok da "Sokak köpeklerini beslemek bahanesiyle evimizin yanına atıyorlardı, atıklar koku yapıyorlardı rahatsız oluyorduk. Köpekler artıkları getirip kapımızın önüne gömüyorlardı. Müştekiler 'karışamazsınız istediğimiz yere hayvan yemi bırakırız' şeklinde cevap verdiler, kcamın üstüne tavuk kemiği ve atık yemlerden attı, çocuk Arda da eşime yumruk vurdu. Mağdur Aysun kemikleri eşime attıktan sonra eşim ona 'terbiyesizlik yapma' dedi, Aysun eşimin arka taraftan sırtına doğru atladı, Arda da önden saldırdı, olay çok kısa süreçte gerçekleşti. Ben Aysun'a 'ne yapıyorsunuz bayan" diye bağırdım, eşim Aysun'a vurmadı, suçlamaları kabul etmem. Beraatimi isterim, ben kimseye vurmadım? diye konuştu.

'TAŞLA BANA VURDU, GEÇİCİ KÖRLÜK YAŞADIM'

Olayda çene kemiği kırılan Aysun korkar da şikayetçi olduğunu, sanıkların ceza almasını istediğini belirerek, "Olay günü, sokak hayvanlarını beslemek için olay yerine gitmiştik. Yanımızda tavuk kemiği ve hazır köpek maması vardı. Sanıklar buna karşı çıktılar, Sabih köpekleri taşladı, 'siz gittikten sonra köpekleri zehirleyeceğim' dedi. Hayvanlara nasıl taş atarsın?? dediğimde elindeki taşla bana vurdu, yere düştüm. Geçici körlük yaşadım, Ayşegül de küfürler etti. Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum? dedi. Davada Aysun Korkar'ın oğlu Arda Şenel ile Beyza Yerlikaya'nın yanı sıra tanıkların da ifadesi alınırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

'SADECE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aysun Korkar, sanıkların sadece hak ettikleri cezayı alması için hukuki mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, 'Bugün mahkememizin ilk günüydü, davamız başladı. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Ceza almasını istiyorum tabii ki. Bunun burada kalmasını istemiyorum. Dilsiz kulların sesi olmak istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Aylardır çektiğim acılarla, çenemdeki kırıklarla yaşıyorum. Ceza alması için uğraşacağım, ceza alsın istiyorum. Hukuki mücadeleme devam edeceğim. Ben ilk değilim, belki de son da olmayabilirim. Benden sonra da insanlık vazifesini yerine getirmek isteyen arkadaşlarım, sokaktaki hayvanları beslemeye çalışırken aynı duruma maruz kalmasınlar diye ben sonuna kadar uğraşacağım' dedi.