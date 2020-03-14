Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek
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Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek

Kayseri'de yaşayan Habibe Bayram ile veteriner fakültesi öğrencisi kızı Hilal İlayda, işlettikleri pastanenin tüm gelirini Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için harcıyor.

14.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:30
Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına

Kayseri'de yaşayan Habibe Bayram ile veteriner fakültesi öğrencisi kızı Hilal İlayda, işlettikleri pastanenin tüm gelirini Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için harcıyor.

Uzun yıllar kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının yardımına koşan anne ile kızı, 2 yıl önce hayalini kurdukları pastaneyi satın alarak, hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli bir gelir sağladı.

İşletmelerinde, her gün kendi elleriyle hazırladıkları pasta ve tatlıları müşterilerinin beğenisine sunan Habibe ve Hilal İlayda, elde ettikleri geliri de çeşitle kentlerdeki bakıma muhtaç kedi ile köpekler için harcıyor.

Habibe Bayram (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar çok sayıda hasta, yaralı ve muhtaç sokak hayvanının bakımını kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını söyledi.

Ailece hayvanları çok sevdiklerini vurgulayan Bayram, kızının da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Tatlı, pasta, börek üretimi gibi en iyi bildikleri işi yaparak daha fazla hayvanın yardımına koşmak isteğiyle 2 yıl önce bir kafeyi satın alarak pastaneye dönüştürdüklerini vurgulayan Bayram, "Bir yer açsak da gelirini sokak hayvanlarına bağışlasak diye düşünüyorduk. Zaten önceden bu kafenin önünden geçiyorduk. Keşke burayı biz işletsek diye düşünüyorduk. O fırsat da elimize geçti. Buranın bütün geliri sokak hayvanlarına gidiyor." diye konuştu.

"Limon satar onlara yardımcı olurum"

Sokak hayvanlarının dertlerini anlatamayacak kadar yardıma muhtaç olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Bizim elimiz ayağımız tutuyor, ağzımız ve dilimiz var, konuşuyoruz, dertlerimizi paylaşabiliyoruz. Onların ağzı var, dili yok. Hiçbir dertlerini anlatamıyorlar. Onları Allah'ın bizim için gönderdiğini, bizim de onlara yardım etmek için var olduğumuza inanıyorum. Onun için de hayvanlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyim olmasa, üzerimde hiçbir şeyim kalmasa bile satar onlar için harcarım. Kim olduğumuz hiç önemli değil. Elimde hiçbir şeyim olmasa bile giderim pazarda limon satarım yine onlara yardımcı olurum."

Bayram, sokak köpek ve kedilerinin beslenmelerine yardımcı olduklarını dile getirerek, hasta ve yaralı hayvanları anlaşmalı veteriner kliniklerinde pastaneden elde ettikleri gelirle tedavi ettirdiklerini anlattı.

Sokak hayvanlarına yardımlarının Kayseri ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Bayram, "Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanseverler ve veteriner kliniklerinden yardım talebi alıyoruz. Yine bu talepleri de pastaneden elde ettiğimiz gelirle karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Sokak hayvanları için okulunu bıraktı

Hilal İlayda Bayram (24) ise öğrenci olmasına rağmen hayvanlara yardımcı olmak için annesi ile pastane açtıklarını ifade etti.

"Annem bana, ben anneme destek ola ola bu işe başladık." diyen Bayram, ailedeki herkesin hayvanları çok sevdiğini dile getirdi.

Bayram, amaçlarının ve niyetlerinin güzel olduğunu vurgulayarak, "Çok hayırlı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu severek, isteyerek gönülden yapmaya çalışıyoruz. Onun için tüm zorluk ve olumsuzluklara rağmen bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Şu anda da Allah'a şükür güzel gidiyor." diye konuştu.

Bayram, daha önce Ankara'da biyomedikal mühendisliği bölümünde okuduğunu ve hayvanları çok sevdiği için okulunu bırakarak veteriner fakültesine girdiğini aktardı.

Hayvanları sevmeyenlerin insanları da sevemeyeceğini dile getiren Hilal İlayda Bayram, şöyle devam etti:

"Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları. Duyguları ve hisleri var. Onlar sadece sevgi istiyor, su istiyor, yemek istiyor. Bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa... İnsanlarımızda da bu bilinç oluştu ama yine de bunu yapamayanlar var. İnsanlara hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Dışarıda bir köpek gördüğümde seviyorum. Ona yemek alıp veriyorum. Çevremdeki insanların, 'Yeter artık, yapmasan' dediğini duyduğumda bile pes etmeden buna devam ediyorum. Çünkü onların ihtiyacı olduğunu biliyorum. O kadar vefalılar ki yapılan iyiliği hissediyorlar. Onların sizin gözünüze bakması bile yetiyor."

Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına 'tatlı' destek

Kaynak: AA

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Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek

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