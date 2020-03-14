Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek - Haber
Anne, Güncel

Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek

Kayseri'de yaşayan Habibe Bayram ile veteriner fakültesi öğrencisi kızı Hilal İlayda, işlettikleri pastanenin tüm gelirini Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için harcıyor.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:51
Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına

Kayseri'de yaşayan Habibe Bayram ile veteriner fakültesi öğrencisi kızı Hilal İlayda, işlettikleri pastanenin tüm gelirini Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için harcıyor.

Uzun yıllar kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının yardımına koşan anne ile kızı, 2 yıl önce hayalini kurdukları pastaneyi satın alarak, hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli bir gelir sağladı.

İşletmelerinde, her gün kendi elleriyle hazırladıkları pasta ve tatlıları müşterilerinin beğenisine sunan Habibe ve Hilal İlayda, elde ettikleri geliri de çeşitle kentlerdeki bakıma muhtaç kedi ile köpekler için harcıyor.

Habibe Bayram (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar çok sayıda hasta, yaralı ve muhtaç sokak hayvanının bakımını kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını söyledi.

Ailece hayvanları çok sevdiklerini vurgulayan Bayram, kızının da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Tatlı, pasta, börek üretimi gibi en iyi bildikleri işi yaparak daha fazla hayvanın yardımına koşmak isteğiyle 2 yıl önce bir kafeyi satın alarak pastaneye dönüştürdüklerini vurgulayan Bayram, "Bir yer açsak da gelirini sokak hayvanlarına bağışlasak diye düşünüyorduk. Zaten önceden bu kafenin önünden geçiyorduk. Keşke burayı biz işletsek diye düşünüyorduk. O fırsat da elimize geçti. Buranın bütün geliri sokak hayvanlarına gidiyor." diye konuştu.

"Limon satar onlara yardımcı olurum"

Sokak hayvanlarının dertlerini anlatamayacak kadar yardıma muhtaç olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Bizim elimiz ayağımız tutuyor, ağzımız ve dilimiz var, konuşuyoruz, dertlerimizi paylaşabiliyoruz. Onların ağzı var, dili yok. Hiçbir dertlerini anlatamıyorlar. Onları Allah'ın bizim için gönderdiğini, bizim de onlara yardım etmek için var olduğumuza inanıyorum. Onun için de hayvanlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyim olmasa, üzerimde hiçbir şeyim kalmasa bile satar onlar için harcarım. Kim olduğumuz hiç önemli değil. Elimde hiçbir şeyim olmasa bile giderim pazarda limon satarım yine onlara yardımcı olurum."

Bayram, sokak köpek ve kedilerinin beslenmelerine yardımcı olduklarını dile getirerek, hasta ve yaralı hayvanları anlaşmalı veteriner kliniklerinde pastaneden elde ettikleri gelirle tedavi ettirdiklerini anlattı.

Sokak hayvanlarına yardımlarının Kayseri ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Bayram, "Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanseverler ve veteriner kliniklerinden yardım talebi alıyoruz. Yine bu talepleri de pastaneden elde ettiğimiz gelirle karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Sokak hayvanları için okulunu bıraktı

Hilal İlayda Bayram (24) ise öğrenci olmasına rağmen hayvanlara yardımcı olmak için annesi ile pastane açtıklarını ifade etti.

"Annem bana, ben anneme destek ola ola bu işe başladık." diyen Bayram, ailedeki herkesin hayvanları çok sevdiğini dile getirdi.

Bayram, amaçlarının ve niyetlerinin güzel olduğunu vurgulayarak, "Çok hayırlı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu severek, isteyerek gönülden yapmaya çalışıyoruz. Onun için tüm zorluk ve olumsuzluklara rağmen bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Şu anda da Allah'a şükür güzel gidiyor." diye konuştu.

Bayram, daha önce Ankara'da biyomedikal mühendisliği bölümünde okuduğunu ve hayvanları çok sevdiği için okulunu bırakarak veteriner fakültesine girdiğini aktardı.

Hayvanları sevmeyenlerin insanları da sevemeyeceğini dile getiren Hilal İlayda Bayram, şöyle devam etti:

"Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları. Duyguları ve hisleri var. Onlar sadece sevgi istiyor, su istiyor, yemek istiyor. Bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa... İnsanlarımızda da bu bilinç oluştu ama yine de bunu yapamayanlar var. İnsanlara hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Dışarıda bir köpek gördüğümde seviyorum. Ona yemek alıp veriyorum. Çevremdeki insanların, 'Yeter artık, yapmasan' dediğini duyduğumda bile pes etmeden buna devam ediyorum. Çünkü onların ihtiyacı olduğunu biliyorum. O kadar vefalılar ki yapılan iyiliği hissediyorlar. Onların sizin gözünüze bakması bile yetiyor."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Uğur Akkuş Müslüm Gürses Burcu Kıratlı
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Hayvansever anne ve kızından sokak hayvanlarına "tatlı" destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:00:48. #1.14#