Hayvansal Üretim İstatistikleri

Mardin'de, geçen yıl büyükbaş hayvan sayısı 118 bin 302, küçükbaş hayvan sayısının ise 966 bin 765 olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2017 yılında büyükbaş hayvan sayısının 16 milyon 100 bin olduğu bildirildi.



Açıklamada, söz konusu dönem içinde Mardin'de büyükbaş hayvan sayısı 118 bin 302, küçükbaş hayvan sayısının da 966 bin 765 olduğu kaydedildi.