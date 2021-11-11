Hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum kalıntı limitleri belli oldu

Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikle, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri belli oldu.

Düzenlemeyle, Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişiklikler Yönetmeliğe yansıtılırken, değiştirilen farmakolojik aktif maddeler konusunda faaliyet gösteren gıda işletmecilerine, 30 Aralık 2021 tarihine kadar uyum süresi tanındı.

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