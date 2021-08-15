Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor
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Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Sağlık

Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gökmenler Mahallesi Karadut Sokak'ta oturan aileler şebeke sularının olmamasına tepki göstererek, dağda yaşayan koyun ve keçilerle aynı yerden su içtiklerini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gökmenler Mahallesi Karadut Sokak'ta oturan aileler şebeke sularının olmamasına tepki göstererek, dağda yaşayan koyun ve keçilerle aynı yerden su içtiklerini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Saimbeyli'nin Gökmenler Mahallesi Karadut Sokakta kendi imkanları ile oluşturdukları su deposu ve içme suyunun kanal suyu olduğunu iddia eden Arıplu ve Özalp aileleri şebeke suyunu sağlıklı bir şekilde kullanmak için Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden hizmet istedi.

Kendi imkanları ile yaptıkları su deposunun üzerinin açık ve küçük olduğunu hayvanlarla aynı suyu kullandıkları ve bahçe sulamasına da kullanıldığı için yetmediğini kaydeden aileler telefonları ile susuzluk sıkıntısını çekerek seslerini duyurmaya çalıştı. Hayat Arıoğlu, eşi Galip Arıoğlu, İlayda Özalp ve babası Sefer Özalp susuzluk için çözüm istedi.

Hayat Arıoğlu, "Köyümüzde 30 hane var ve aynı depodan gelen suyu kullanıyoruz. Ufacık depodan bahçe sulanıyor. Depodan gelen suyu ayrıca bahçe sulandığı için zaten yetersiz. Ama akan sular için depo yapılırsa ve mevcut depo gibi açıkta olmazsa yeter. Su içinde her türlü böcek var ve çocuklarımız hasta oluyor. Gerekli yerlere durumu anlatmamıza rağmen bir çare bulamadık" dedi.

Mahalle sakinlerinden Galip Arıoğlu ise "Buradan dağa giden hayvanlar buradan su içiyor içine pisliyor, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'dan özellikle rica ediyorum yetkililer ilgilenirse sevinirim" diye konuştu.

Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor
Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor
Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor
Hayvanlarla aynı yerden su içen aile yardım bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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