Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor

Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında hayvanlarının bir kısmını kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Eski, evi hasar görmesine rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında hayvanlarının bir kısmını kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Eski, evi hasar görmesine rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor.

Sevinç Mahallesi'nden uzakta, dağlık alanda kendi elleriyle yaptığı iki odalı taş evde yaşayan Eski, etrafta başka kimsenin olmadığı yerde ailesiyle yıllarca mutlu bir hayat sürdü.

Burada büyüttüğü 5 çocuğunu evlendiren Eski, eşiyle hayvanlara bakarak kimseye muhtaç olmadan yaşarken 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra kontrol altına alınan yangında büyük üzüntü yaşadı.

Gençliğinde sırtında taşıyarak yaptığı taş evinin, gözü gibi baktığı hayvanlarının bir kısmının ve hatıralarının bir anda kül olmasının acısını yaşayan Eski, az gören gözlerine ve yaşlı haline rağmen yanan evini terk etmiyor.

Yangında 80 keçisinden 50'sinin telef olduğunu belirten 82 yaşındaki Eski, başından geçenleri AA muhabiriyle paylaştı.

"Bu yangın beni de yaktı geçti"

Eski, yükselen dumandan Manavgat'ın yanmaya başladığını anladıklarını, alevlerin birkaç gün sonra köylerinin etrafını sardığını söyledi.

Oğlunun gelmesiyle yanarak ölmekten kurtulduğunu belirten Eski, "Ben ömrümde böyle bir yangın görmedim. Bu yangın beni de yaktı geçti. Burada yaşıyordum, bir yangın geldi, hayvanlarımı, evimi, ahırımı, ağılımı her şeyimi yaktı geçti. Burada ayaküstü kaldım, evden sırtımdaki elbiseyle kaçtım." dedi.

Eski, yangından sonra oğlunun evi ve hayvanlarını kontrol etmek için dağa geldiğini, "Her taraf yanmış." deyince büyük üzüntü yaşadığını kaydetti.

"Hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm"

Evine geri döndüğünde taş üstünde taş kalmadığını, çoğu hayvanının yandığını gördüğünü belirten Eski, şöyle konuştu:

"Burada düzenimi kurdum. Yaşlanınca hayvanları azalttım, onlar da evin etrafından otlanıyorlardı, öyle yaşıyordum. Hayatımda böyle bir afet görmedim. Biraz param vardı. Valizin içindeki param da yandı. Çok değildi ama o da gitti. Torunuma hediye, hayvanlarıma yem alacaktım o parayla, o da gitti. Yanarak can vermek kolay bir şey değil. Yangında neyim varsa yandı ama hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm. Bir tekem vardı, beni görünce koşar yanıma gelirdi, adına 'Billoş' diyordum. Yanımdan hiç ayrılmazdı, boynuzuyla beni severdi. Allah sabrımı artırsın şimdi."

Eski, evi ve hayvanların bir kısmı yanmış da olsa Allah ömür verdiği sürece burada yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Berdan Mardini Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvanlarının yanarak telef olmasının acısını yaşayan çoban, hasar gören evini terk etmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:37:07. #1.14#

title