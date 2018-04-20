Hayvanlarını Teslim Aldılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, genç çiftçi desteklemesi büyükbaş hayvan projesinde hibe almaya hak kazanan yetiştiricilere hayvanları düzenlenen törenle teslim edildi.

Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, dağıtım töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Genç çiftçi desteklemesi büyükbaş hayvan projesinden hibe almaya hak kazanmış yetiştiricilerimize hayvanlarını Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri Saadettin Koşmaz, Muzaffer Ünlü, köy muhtarları ve hak sahiplerinin katılımı ile teslim ettik. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, "Genç çiftçi desteklemesi büyükbaş hayvan projesinden hibe almaya hak kazanmış çiftçilerimize hayvanlarını teslim ettik. Çiftçilerimize,köylerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA