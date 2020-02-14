Hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu
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Hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Çameli ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu.

14.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:02
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu

'nin ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki çoban Sabri Duru, hayvanlarını otlatmak için mevkii Kızılin Dağı'na çıktı. Akşam saatlerinde sürüsün yalnız dönmesi üzerine şüphelenen mahalle sakinleri jandarmaya verdi. Mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yaptı. Jandarma ekipleri çobanı arama çalışması sonucunda su deposu mevkisinde Duru'nun cansız bedeni ile karşılaştı.


Çobanın ölümü mahalleyi üzüntüye boğarken, olayla ilgili Çameli ilçe jandarma ekipleri araştırma ve soruşturma çalışmasının başlatıldığını bildirdi. Duru'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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