Hayvanlarını otlatırken düşen yaşlı adam ağır yaralandı

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde hayvanlarını otlatan T.Ç. (79) isimli yaşlı adam bir anlık dikkatsizliği sonucu bir metre yüksekten düştü. Önce Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu kritik olan yaşlı adam Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karaselendi Mahallesinde saat: 12.00 sıralarında T.Ç. (79) isimli şahıs hayvanlarını otlattığı esnada bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Selendi Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak Selendi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi veren jandarma ekiplerinin yaralanmayla ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet