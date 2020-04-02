Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi
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Kırıkkale, Balışeyh, 3. Sayfa

Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi

Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi Kırıkkale'de, arazide kaybettiği 7 büyükbaş hayvanını atıyla aramak isterken dengesini kaybedip dere yatağındaki su birikintisine düşen çoban yaşamını yitirdi.

02.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:06
Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi

Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, arazide kaybettiği 7 büyükbaş hayvanını atıyla aramak isterken dengesini kaybedip dere yatağındaki su birikintisine düşen çoban yaşamını yitirdi.

Olay, Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyündeki Değirmenlidere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden Aslan Bozkurt'a ait kaybolan 7 büyükbaş hayvanı aramak için gece saatlerinde atıyla birlikte araziye çıkan Albul Baki Rahimi isimli çoban geri dönmedi. Çobandan haber alamayan Aslan Bozkurt, hayvanlarının ve çobanın akşam da geri gelmemesi üzerine durumdan şüphelenerek bir süre kendisi aradı. Durumun bildirilmesi üzerine köye de çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Arazide yapılan arama sırasında 7 büyükbaş hayvanı bulan köy sakinlerinden bir vatandaş dere yatağındaki çobanın cansız bedenini gördü. Olay yerine gelen ekipler, burada yapılan incelemenin ardından çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Rahimi'nin cansız bedeni Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı, Arama ve kurtarma ekiplerince çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi

Kaynak: İHA

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Hayvanlarını arayan çoban, su birikintisinde boğularak can verdi
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