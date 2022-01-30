Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ekipler koştu - Haberler
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Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ekipler koştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ekipler koştu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolunda mahsur kalan çiftçiyi ekipler kurtardı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolunda mahsur kalan çiftçiyi ekipler kurtardı.

Şarkışla'nın Canabdal köyüne hayvanlarına yem götürürken yolda kalan çiftçi ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Özel İdare ekipleri zaman kaybetmeden yola koyuldu. Çiftçiye ait traktörü iş makinesiyle çekerek bulunduğu yerden kurtaran ekipler hayvanlara yemlerini ulaştırdı.

(İHA)

Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ekipler koştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Şarkışla, Çiftçi, Sivas, kar, Yerel, Güncel, Haber

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