Hayvanlarına su götürmek isterken traktörle baraja düştü
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Hayvanlarına su götürmek isterken traktörle baraja düştü

- Hayvanlarına su götürmek isterken traktörle baraja düştü Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanlarına su götüren çiftçi kontrolünü kaybettiği traktörüyle baraja girdi.

21.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:18

- Hayvanlarına su götürmek isterken traktörle baraja düştü

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanlarına su götüren çiftçi kontrolünü kaybettiği traktörüyle baraja girdi.

Olay, kırsal Kocakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Çeri, bugün ikindi sıralarında merada bulunan hayvanlarına su götürmek için su dolu tankerli traktörü sürerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte baraja uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken su yüklü traktör köylülerin yardımıyla barajdan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvanlarına su götürmek isterken traktörle baraja düştü

Kaynak: İHA

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