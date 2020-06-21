Hayvanlarına su götürmek istedi, baraja uçtu
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Hayvanlarına su götürmek istedi, baraja uçtu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanlarını otlatmak bir kişi, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla birlikte baraja uçtu.

Hayvanlarına su götürmek istedi, baraja uçtu
21.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:48

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanlarını otlatmak bir kişi, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla birlikte baraja uçtu.

Olay, kırsal Kocakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Çeri, bugün ikindi sıralarında merada bulunan hayvanlarına su götürmek için su dolu tankerli traktörü sürerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte baraja uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken su yüklü traktör köylülerin yardımıyla barajdan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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