Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

BOLU'da, tavuğuna ve hindisine saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle vuran A.A. (55), gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, tavuğuna ve hindisine saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle vuran A.A. (55), gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı. A.A. hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

Olay, dün Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta meydana geldi. A.A., iddiaya göre, sahipsiz köpeğin kümesteki hayvanlarına saldırdığını gördü. Kümesinde tavuk ve hindinin eksik olduğunu fark eden A.A., evindeki av tüfeğini alıp, köpeğe ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polisler ile hayvan ambulansıyla ekip sevk edildi. Patilerine isabet eden mermilerle yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem başlatılan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Hayvanlarına saldırdı, diye köpeği av tüfeğiyle vurdu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title