Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.'ye 67 TJ 904 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere yığılan H.S. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının çarpma sonrası kafa travması yaşadığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı

Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Çöp sandım' dedi

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" dedi

 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

 Ölümden saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümden saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title