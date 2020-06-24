Hayvanların otlatılamadığı merada temizlik BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.

BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde büyükbaş ve küçükbaşların dikenli otlar nedeniyle giremediği, girenlerin de zaman zaman yaralandığı 1100 dekarlık meranın temizlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, meradaki dikenleri temizleyip, hayvancılık yapanların hizmetine sundu. Balpınar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Geylani, hayvanların yaralanmadan otlayacağını belirterek, "Büyükbaş ve küçükbaşlarımız dikenler nedeniyle meraya giremiyordu. Dikenli çalılar nedeniyle hayvanlar otlatılamıyor. Belediyemiz ve il müdürlüğü ekipleri ile birlikte meradaki dikenli çalıları temizlemek için çalışıyoruz. Büyük bir kısmı temizlendi. Birkaç gün içinde hayvanlar özgürce merada otlayacak. Bunun için bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Kubilay Ateşal ise dikenli otların temizlenmesiyle hayvanların merada daha fazla kalacağını belirterek, "İl Müdürlüğümüz Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik elemanları kontrolünde ve Balpınar Belediye Başkanlığı destekleriyle gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 300-400 dekarlık alan dikenli otlardan temizlendi. Kalanı da Vali Hulusi Şahin ve Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'nin desteğiyle temizlenecek. Dikenli otların temizlenmesiyle hayvanlar, bu meralardan daha fazla istifade edecektir" diye konuştu.

Beldede çobanlık yapan Faysal Gider de dikenli otlar nedeniyle büyükbaş ve küçükbaşların meraya giremediğini, giren hayvanların da yaralı çıktığını anlatarak, "Dikenli otların temizlenmesiyle hayvanlarımızı rahat şekilde otlatıyoruz. Çalışmayı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA