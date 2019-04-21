Hayvanların Öldürülmesini Yürüyüşle Protesto Ettiler

TEKİRDAĞ'da hayvanseverler, son günlerde değişik illerde meydana gelen hayvanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için besledikleri hayvanlarıyla yürüyüş düzenledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplu hayvan öldürülmelerini protesto etmek içen Tekirdağ'daki hayvanseverler evlerinde besledikleri köpekleriyle yürüyüş düzenleyerek hayvanlara yönelik saldırıları kınadı. Merkez Süleymanpaşa ilçesindeki parkta bir araya gelen hayvanseverler adına Bedia İlerler, konuştu. Özellikle Ankara'da hayvanlara yönelik çok ciddi bir katliam olduğunu söyleyen İlerler, "Ülkenin birçok yerinde bu konuda sesler geliyor. İnsanların biraz daha vicdanlarını dinleyebilmeleri ve daha sağlıklı düşünebilmeleri için demek ki kabahatler kanunu yeterli olmuyor. Demek ki hayvanların yaşam hakkını koruyabilmemiz için Türk ceza kanununda yer almasını arzu edeceğiz. Bunun içinde çaba sarf edeceğiz. Sanıyorum yeni çıkacak yasada da bu konu gündeme gelecek. Hayvana şiddet, insana şiddet, hayvana tecavüz, insana tecavüz, çocuğa özellikle şiddet ve tecavüz bunların önüne geçmek için sevgiyi insana yüklemeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından kent meydanında hayvanlarla birlikte yürüyüş başladı. Hayvanseverler sahildeki yürüyüşleri sırasında 'Hayvana kalkan eller kırılsın', 'Hayvan ölümlerine son' şeklinde pankartlar taşıyıp sloganlar attı. Hayvasver vatandaşların köpekleriyle birlikte sokağa dökülüp toplu şekilde yürüyüş yapması Tekirdağ sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA