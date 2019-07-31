Hayvanların mama kabını betonla doldurdular

Edirne'nin Keşan ilçesinde oturduğu mahallede sokak hayvanlarının beslemesini istemeyen kimliği belirlenemeyen kişiler, sokak hayvanlarının mama kaplarını betonla doldurdu.

Kaplara mama koymak için gelen hayvanseverler beton dolu kapları görünce şaşkınlık yaşadı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Lale Sokak'ta oturan Özen Özkaya (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sıcak havada su ve yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Evinde de kedi beslediğini anlatan Özkaya, "Hava sıcaklığının artmasıyla sokağa kaplar koyduk. Her gün su ve mama koyuyorduk ancak mahalledeki bazı kişiler sokak hayvanlarını istemiyor." dedi.

Sokak hayvanlarının her zaman yardıma muhtaç olduğunu dile getiren Özkaya, şunları kaydetti:

"Hayvanlara bir kap su, bir kap mama veremiyoruz. Verdiğimde hakarete uğruyorum. En sonunda pencerenin içine su koydum. Kapının önüne koyduğum su ve mamalar için 'Burada olmaz' diyorlar. Kaplara, önümde tekme atıyorlar, 'olmaz' diyorlar. Sebebini sorduğumda, 'Ben kedi sevmem' diyorlar. Eğer kediye, köpeğe bakmak yasaksa ben özür dilerim. Gizli saklı su ve mama veriyoruz. Bu komşuya zarar veriyorsa ben özür dilerim. Sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğumuz kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurmuşlar."

Kaynak: AA