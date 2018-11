Hayvanların Küpeleme ve Kayıt İşlemleri Cezasız Yapılacak

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu,Her yaştaki büyükbaş hayvanlara küçükbaş hayvanların 31 Mart 2019 tarihine kadar küpeleme ve kayıt işlemleri cezasız yapılabileceğini söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiricilerinin 31 Mart tarihe kadar küpesiz hayvanlarını kayıt altına almaları gerektiğini ifade ederek, "3 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesi gereği; yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinde yer alan 'Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın 31 Mart 2019 tarihine kadar tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır.' hükmü kapsamında 31 Mart 2019 tarihine kadar küpelemedeki '0-3 aylık' yaş sınırlaması kaldırılmış olup, her yaştan sığır cinsi hayvan küpelenerek kayıt altına alınabilecektir. Aynı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesi gereği, yönetmeliğin geçici 2'inci maddesinde yer alan '31 Mart 2019 tarihine kadar her yaştaki koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılır.' hükmü kapsamında, 31 Mart 2019 tarihine kadar küpelemedeki '0-6 aylık' yaş sınırlaması kaldırılmış olup, her yaştan koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılabilecektir.Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, bildirim süresine bakılmaksızın yukarıda belirtilen tarihe kadar cezasız olarak güncellenebilecektir. Bu kapsamda; işletmesinde küpesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanı bulunan, işletmede bulunduğu halde işletmesinde kaydı olmayan hayvanı bulunan, ayrıca işletmesine kayıtlı olduğu halde işletmesinde bulunmayan hayvanların güncellenmesi amacıyla yetiştiricilerimizin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu. - KİLİS