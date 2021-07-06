Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için kurulan ve görev süresi dolan Meclis Araştırması Komisyonunun hazırladığı raporda, tespit edilen 34 sorun ve bunlara ilişkin 50 başlık altında çözüm önerilerinin olduğunu belirterek, "Yasa...

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için kurulan ve görev süresi dolan Meclis Araştırması Komisyonunun hazırladığı raporda, tespit edilen 34 sorun ve bunlara ilişkin 50 başlık altında çözüm önerilerinin olduğunu belirterek, "Yasa teklifimizi yaparken de raporumuza sıkı sıkı bağlı kalmaya çalıştık." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen ve ilk imza sahibi olduğu Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi verdi.

Yel, teklifin hazırlanmasında, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun bir kaynak oluşturduğunu bildirdi.

Başkanlığını yaptığı bu Meclis Araştırması Komisyonunun, kanuni süreçte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, akademisyenleri, belediye başkanlarını, konunun muhatabı kamu kurum ve kuruluşlarını dinlediğini anlatan Yel, saha çalışmalarının ardından hazırlanan komisyon raporunun, 16 Ocak 2020'de Genel Kurulda kabul edildiğini anımsattı.

Hazırlanan teklifle ilgili farklı kesimlerin, farklı yorumlar yaptığına işaret eden Yel, şöyle konuştu:

"Komisyon raporumuzda 50 madde hazırlamıştık. 'Neden 18 madde hazırlandı?' eleştirisi var. Komisyonumuzca hazırladığımız raporumuzda 34 sorun tespit etmiştik. Bunların giderilebilmesiyle ilgili de 50 başlık altında çözüm önerilerimiz vardı. Yasa teklifimizi yaparken de komisyon raporumuza sıkı sıkı bağlı kalmaya çalıştık. Özellikle burada yasa tekniği açısından 50 maddelik bir teklif yapmamızı gerektirmeyen, 5199 sayılı yasanın değişmesi gereken maddeleriyle ilgili 50 konuyu, biz 18 madde halinde uygulayarak zaten muradımıza ermek adına gerekli çalışmayı yaptık.

Asıl olarak bizim zihinsel anlamda, reform niteliğinde tanımlayabileceğimiz bir yasa teklifini sunmamızdı. Önemsediğimiz konu, 5199 sayılı kanunun belki de en zayıf yanı, hayvanların can olarak nitelendirilmemesiydi; mal ve eşya olarak nitelendirilmesiydi. Biz buradan yola çıkarak dedik ki hayvanlar da bizim gibi duyguları olan bireylerdir, varlıklardır. Hayvanların can niteliği taşıması gerektiğine dair, 'hayvanların mal ve eşya niteliği sayılması' gereken maddeyi ortadan kaldırmakla görevimizi devam ettirdik, yasa teklifimizi bunun üzerine kurduk."

Yel, teklifle, belediyelere; barınak ve rehabilitasyon merkezleri yapma, kısırlaştırma, aşılamayla ilgili pek çok konuda da görev verileceğini dile getirdi.

Teklifin getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi veren Yel, "Teklifimizin kabul edilmesi halinde inanıyorum ki Türkiye'de hayvanların korunmasıyla ilgili beklenti içinde olan hem insanlarımız hem bu suçlara düçar olan canlarımız hem de hayvanlardan korkan ve zarara uğrayan pek çok insanımız da bundan mutlu olacaktır." diye konuştu.

"Uygulama çok önemli"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bugün bir tarihe tanıklık edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hayvan hakları meselesi çok önemli ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak yapılan bütün çalışmanın altına imzamızı atıyoruz. Ancak burada uygulama çok önemli. Uygulamada da zihinsel dönüşüm, şehri buna göre hazırlamak ve şehrin hayvan hakları konusunda sivil toplumla, akademik dünyayla, bütün muhataplarla birlikte çalışıldığında nasıl bir hayvan dostu şehrin olabileceğini çalışmış bir kardeşinizim. Belediye başkanlarımızın birtakım endişelerini söylemelerine rağmen Türkiye Belediyeler Birliği olarak biz teklifin doğru olduğunu söylüyoruz.

Önerilerimizden bir tanesi, hayvan bakım evi, hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanlarını kurmak üzere tahsis edilecek Hazine ve orman alanlarının bedelsiz olması, hem belediyelerimizin elini güçlendirecek hem de bu konuda teşvik edici olacak. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerin iyi tanımlanması gerekiyor. Bu teklifte tanımlanmamış. Teklif bu şekilde geçerse bu sefer her şey büyükşehirde döneceği ve yeni bir kaosun uygulamada çıkacağı endişesiyle, özellikle burada büyükşehir ilçe belediyelerinin açıkça belirtilmesini, uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesini önemli buluyoruz."

"Teklif, kanunu güncel durumlara uyarlayacak değişiklikler öngörüyor"

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Hayvanları Koruma Kanunu'nun, AK Parti'nin ilk icraatlarından birisi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçen 17 yıllık süre içinde ortaya çıkan yeni durumlar karşısında bu kanunu güncel durumlara uyarlayacak değişiklikleri öngören yasa teklifini görüşüyoruz. Bu teklifle bugüne kadar uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve bir can olarak kabul ettiğimiz hayvanların, daha etkin korunmasını amaçlıyoruz. Hayvanlara yönelik öldürme, işkence, kötü muamelenin toplum vicdanında açtığı yaraya merhem olacak daha güçlü tedbirler getiriyoruz. Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre esası doğrultusunda tüm canlıların refahının, sağlığının korunmasını güvence altına alıyoruz."

Komisyonda daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan