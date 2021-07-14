Hayvanların korunmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
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Hayvanların korunmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak. Bu şekilde hayvanlarını kayıt altına almayanlara, hayvan başına 1200 lira ceza kesilecek.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve hayvan hastanesi açabilecek.

Mevcut halde kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmek fiilleri suç kapsamına alındı.

Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek her türlü terk fiili yasaklandı.

Hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadeleyi ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları artırıldı.

Ev hayvanını terk edene idari para cezası

Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına 2 bin lira idari para cezası kesilecek.

Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara 35 bin lira, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılmasıyla ilgili hususları ihlal edenlere 5 bin lira para cezası verilecek.

Kurban kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan başına 5 bin 250 lira idari para cezası uygulanacak.

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.

Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parkları yasaklandı, mevcut işletmelere tasfiye için 10 yıl süre tanındı.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2022, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak.???????

Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacak, ancak buralarda bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilecek. Bu hüküm bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Kanunun diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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